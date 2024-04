Zapytała księdza o najlepszą pozycję. "Jaka ulga....To był dla mnie problem"

Która pozycja jest najlepsza do modlitwy? Ksiądz odpowiada

Na klęczkach, na leżąco czy na stojąco - ksiądz Piotr Jarosiewicz z TikToka odpowiedział internautce, która pozycja jest najlepsza do modlitwy, informuje Edziecko.pl. Dziewczyna nie była pewna, czy rozmowa z Bogiem w myślach, i to na łóżku, nie jest zwyczajnie grzechem. Duchowny uspokoił ją, że w tym przypadku to nic zakazanego i że to forma "relacji z z Bogiem, którego ona kocha, o którym myśli i do którego mówi".

Ksiądz Jarosiewicz dodał, że nie ma jednej pozycji modlitewnej, a już na pewno nie jest obligatoryjne rozmawianie z Bogiem tylko na klęczkach, jak w kościele.

