Zduńska Wola. Uprawiali seks na ławce w obecności przechodniów

W wyjątkowo bulwersujący sposób zachowało się dwoje mieszkańców Zduńskiej Woli, którzy w biały dzień uprawiali seks na tamtejszym skwerze im. Pawła Królikowskiego. Do zdarzenia doszło w środę, 15 lutego, przed godz. 8, a młodzi ludzie kopulowali na ławce w obecności przechodniów i przebywających nieopodal dzieci. Wszystko nagrała kamera monitoringu, a zbliżenie między kobietą a mężczyzną przerwali dopiero strażnicy miejscy.

- Byli to ludzie młodzi, nie bardzo młodzi, ale młodzi. Świadomi tego, co robili i co się wydarzyło. Absolutnie nie byli pod wpływem żadnych środków lub alkoholu. Myślę, że tutaj uczucia dały o sobie znać i w taki bardzo dwuznaczny sposób zaczęli je sobie okazywać. Powiem szczerze, że materiał nie nadaje się do publikacji. Obiecaliśmy również tym osobom, że go nie opublikujemy. Jesteśmy małym miastem i pewnie istniałaby możliwość rozpoznania ich. Też wydaje mi się, że ta czynność, którą ta pani wykonywała, też się nie nadaje do publikacji. Pierwszy raz aż tak dokładnie nagrało się takie zdarzenie, ale wiem, że podobne miały miejsce na terenie naszego kraju. Już chyba nic nie jest w stanie nas zdziwić - mówi serwisowi Eska.pl Zbigniew Szulada, komendant Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli.

Uprawiali seks w miejscu publicznym. Dostali... po 100 zł mandatu

Jak dodaje, strażnicy nie chcieli ostro ukarać uprawiającej seks pary, dlatego obydwoje dostali upomnienia "ostrzegawcze" po 100 zł na osobę.

- Był mandat karny za wybryk nieobyczajny, ale to ze względu na to, że dzieci były w niedalekiej okolicy. Mieliśmy podejrzenie, że te dzieci mogły widzieć, co ta pani wykonywała temu panu - mówi serwisowi Eska.pl Szulada.

