Tomasz W. usłyszał wyrok 25 lat więzienia za zabicie, i to w wyjątkowo makabryczny sposób, swojego znajomego. 43-letni Michał K. zginął, po tym jak skazany najpierw przygniótł go swoim audi do drzewa, a następnie po nim przejechał, zdj. ilustracyjne

Brutalne zabójstwo

Zemsta pchnęła go do niewytłumaczalnej zbrodni. Przygniótł autem Michała, później po nim przejechał

Tomasz W. usłyszał wyrok 25 lat więzienia za zabicie, i to w wyjątkowo makabryczny sposób, swojego znajomego. 43-letni Michał K. zginął, po tym jak skazany najpierw przygniótł go swoim audi do drzewa, a następnie po nim przejechał. Między mężczyznami doszło do porachunków, bo ofiara miała rzekomo wynosić rzeczy ze sklepu z częściami samochodowymi W.