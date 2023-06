Co powiedział sąd?

Znana aktorka z Los Angeles na rozprawie w Polsce. Zaskakująca decyzja ws. śmierci Bohdana Gadomskiego

We wtorek, 27 czerwca, przed sądem w Łodzi miał zapaść wyrok ws. śmierci Bohdana Gadomskiego. Znany dziennikarz muzyczny odszedł w niejasnych okolicznościach w marcu 2020 r., po tym jak otrzymał zbyt dużą dawkę insuliny, co doprowadziło do stanu hiperglikemii. W sądzie w Łodzi pojawiła się m.in. aktorka Katarzyna Śmiechowicz, która wyemigrowała do USA.