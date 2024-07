Na A1 zginęła rodzina z 5-letnim dzieckiem. Żona sprawcy wypadku domaga się 200 tys. zł odszkodowania od internauty

To, co wydarzyło się 16 września 2023 r. na autostradzie A1, wstrząsnęło całą Polską. W tragicznym wypadku zginęła wracająca z wakacji trzyosobowa rodzina - Martyna, Patryk i ich 5-letni syn, Oliwierek. Wszystko stało się, gdy pędzące z prędkością niemal 260 km/h BMW uderzyło w kię, w której do Myszkowa zmierzało młode małżeństwo z ukochanym dzieckiem. Niestety, z powodu brawury łódzkiego biznesmena, Sebastiana M. (32 l.), siedzącego za kierownicą rozpędzonego auta, rodzina nigdy nie dotarła do domu - wszyscy spłonęli w samochodzie, który siła uderzenia odrzuciła na bariery energochłonne. Sebastian M. nie odniósł w wypadku żadnych obrażeń i krótko po nim wyjechał z Polski. Obecnie Sebastian M. przebywa w Dubaju - prokuratura w Piotrkowie Trybunalskim stara się o jego ekstradycję.

Teraz sprawa tragedii na A1 ponownie wróciła na usta opinii publicznej, jednak tym razem z powodu żony kierowcy BMW. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", kobieta złożyła w sądzie w Katowicach pozew przeciwko internaucie z Katowic, który po wypadku upublicznił jej wizerunek, nazywając ją "morderczynią" czy "żoną mordercy". W efekcie jego działań kobieta miała stracić pracę w klinikach stomatologicznych.

- Ujawnienie wizerunku powódki spowodowało lawinę hejtu na jej osobę, a co za tym idzie utratę pracy, uniemożliwienie wykonywania zawodu poprzez rozpoznawalność. Powódce jednoznacznie zniszczyło to możliwość rozwoju w kierunku pracy, mając na uwadze, że była ona szanowanym stomatologiem. W chwili obecnej wpisując jej dane osobowe w Google, od razu wskakuje informacja, że jest żoną mordercy - zapisano w treści pozwu złożonego w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Żona Sebastiana M. domaga się 200 tys. zł zadośćuczynienia od internauty. Kobieta pozwała także fotograf, który robił zdjęcia na jej weselu - za udostępnienie fotografii w sieci, wbrew zapisom umowy. Zdjęcia te, mimo, że tuż po wypadku zostały usunięte, obiegły Internet po tragedii i wywołały falę hejtu na rodzinę Sebastiana M.

Źródło: "Gazeta Wyborcza"

