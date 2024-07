Łódź. Kot uwięziony w oknie wieżowca. Ratowali go strażacy

Grubo ponad milion osób obejrzało na TikToku relację z akcji ratowania kota na ul. Urzędniczej w Łodzi. Wszystko nagrała mieszkanka miasta i opublikowała film na swoim profilu. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 14 lipca, a strażacy otrzymali w tej sprawie zgłoszenie ok. godz. 13.40. Na miejsce udał się jeden zastęp mundurowych, ale musiał on skorzystać z podnośnika, zwłaszcza że wszystko działo się na 6. piętrze jednego z wieżowców. Okazało się, że kot dostał się między uchylone okno a framugę i zaklinował się. Zwierzę głośno miauczało, co zwróciło uwagę świadków.

Do kosza weszło ostatecznie dwóch strażaków, z których jeden przytrzymywał delikatnie zwierzę, a drugi podwadził okno łomem, dzięki czemu kotka udało się uwolnić. Na osiedlu rozległy się gromkie brawa.

- Uwaga, nie zostawiajcie tak okien pod waszą nieobecność🥺 - postanowiła przypomnieć, udostępniając nagranie, jego autorka.