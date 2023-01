i Autor: pixabay.com Pistolet

Dramat pod Skierniewicami

11-latka postrzelona przez brata z karabinu! Dziecko w ciężkim stanie

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się we wtorek, 31 stycznia pod Skierniewicami w województwie łódzkim! We wsi Borowiny brat postrzelił z karabinu swoją jedenastoletnią siostrę. Dziewczynka trafiła do szpitala, według RMF FM stan dziecka jest poważny. Jak doszło do wypadku? Są wstępne ustalenia.