Do tej tragedii doszło w poniedziałek (5 czerwca) w Zalewie Zadębie. Na plaży przy ul. Konwaliowej wypoczywała młodzież. Dwie nastolatki skakały z pomostu do wody. Niestety doszło do tragedii. Dziewczyny zaczęły tonąć. - 14-latkę wyciągnęły z wody postronne osoby. Dziewczyna została zabrana do szpitala. Po kilkunastu minutach 12-latkę wyłowili z wody strażacy - powiedziała nam nadkom. Magdalena Studniarek z KMP Skierniewice. Dziewczyna nie wykazywał czynności życiowych. Niestety pomimo godzinnej reanimacji nie udało się jej uratować. Do tragedii doszło na kąpielisku niestrzeżonym. Sezon nad zalewem zaczynie się pod koniec czerwca.

