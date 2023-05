34-latek spłonął na kuchence gazowej na oczach matki. Wiadomo, jak doszło do makabry

Nie żyje 14-letni Kuba. Był piłkarzem PSV Łódź

14-letni Kuba, początkujący piłkarz, zmarł we wtorek, 16 maja, po walce ze złośliwym nowotworem mózgu - informuje radiolodz.pl. Chłopak był zawodnikiem PSV Łódź i występował na pozycji bramkarza. Mimo młodego wieku mógł się pochwalić pierwszymi osiągnięciami, w tym występami w kadrach wojewódzkich U13 i U14 oraz tytułem najlepszego golkipera rozgrywanego w Wielkopolsce turnieju SGB Cup 2021. "Serce pęka 💔🖤⚽️ Dużo siły dla rodziny i przyjaciół Kuby", "Nie ma słów by opisać stratę. Kuba zawsze byłeś wojownikiem 💔 kondolencje dla całej rodziny i dużo siły 😭", "Kubunia na zawsze w naszej pamięci" - to tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się po informacji o śmierci chłopca. - Byłeś nr 1️⃣ i w naszych sercach będziesz na zawsze♥️ ♥️♥️♥️♥️♥️♥️ Cała piłkarska rodzina PSV Łódź łączy się w bólu 💙💛 - czytamy na profilu facebookowym klubu z Łodzi. Pogrzeb 14-latka odbędzie się w poniedziałek, 22 maja, o godz. 13.30 na cmentarzu rzymskokatolickim im. św. Wojciecha w Łodzi.

- Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji - czytamy w nekrologu.

