Piotrków Trybunalski. 15-latek brutalnie znęcał się nad kotem!

W środę, 25 listopada, organizacja prozwierzęca Wibrys w mediach społecznościowych opublikowała przerażające nagranie. Widać na nim jak nastoletni chłopak brutalnie katuje bezbronnego kota! Zadawał zwierzęciu ciosy pięścią, rzucał nim, a potem znów je bił, nagrywając cały ten akt bestialstwa telefonem komórkowym.

Powodem furii młodego człowieka miało być to, że kot... załatwił się na podłodze obok łóżka!

„Z posiadanych przez nas informacji wynika, że osoba ta ma na imię Kacper M. i uczęszcza do Budowlanki, ZSP nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Policja została już poinformowana. Sprawa została również zgłoszona do Schronisko dla zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim. Działamy wspólnie żeby namierzyć tego zwyrodnialca!” - informowała organizacja prozwierzęca Wibrys.

15-latek zatrzymany w szkole

Reakcja służb była natychmiastowa. Gdy tylko nagranie trafiło w ręce mundurowych, natychmiast udali się szkoły ponadpodstawowej, do której uczęszcza 15-letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego, i zatrzymali nastolatka.

- W miejscu zamieszkania nastolatka przeprowadzone zostały czynności procesowe. Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii wszystkie zwierzęta, dwa koty i dwa psy, znajdujące się pod tym adresem zostały zabezpieczone. Po wykonaniu niezbędnych czynności z udziałem nieletniego, 15-latek został zwolniony do domu - przekazała mł. asp. Edyta Daroch z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Jak dodała, po zgromadzeniu całości materiałów, sprawa trafi do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do dalszego rozpoznania. Postępowanie zostanie również objęte nadzorem przez Prokuraturę Rejonową w Piotrkowie Trybunalskim.

Warto przypomnieć, że za znęcanie się nad zwierzęciem dorosłym grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a ww przypadku szczególnego okrucieństwa - od 3 miesięcy do 5 lat. Wobec nieletnich kara ta jest inna. Nie ma możliwości skazania oprawcy na bezwzględne wiezienie. Sąd może zastosować środki wychowawcze lub poprawcze.

Zwierzęta już bezpieczne

Według informacji przekazanych przez organizację prozwierzęcą Wibrys oraz Schronisko dla zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim, odebrane z piekła zwierzęta są w dobrym stanie.

„Kotki przeszły kompleks badań oraz RTG. Na prześwietleniu nie widać złamań ani pęknięć. Ogólny stan fizyczny oceniony został na dobry. A psychiczny? Tu już pozostawiamy bez komentarza…” - przekazała organizacja Wibrys.

Jest kolejny filmik?

W mediach pojawiają się informacje, że w sieci pojawił się też inny szokujący film. Jak podaje lokalny portal trybunalski.pl, na innym nagraniu widać osobę kierującą nóż kuchenny w stronę kota! Istnieje podejrzenie, że film mógł nagrać ten sam nastolatek. Nie zostało to jeszcze jednak jednoznacznie potwierdzone.

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