Do zdarzenia doszło 10 listopada. - Sprawcy w brutalny sposób wtargnęli do mieszkania 72-laka, skrępowali właściciela taśmą oraz opaskami samozaciskowymi, a następnie ukradli 74 dzieła sztuki o łącznej wartości 3,5 miliona złotych. Wśród skradzionych prac znajdowały się płótna wybitnych polskich malarzy, między innymi Jacka Malczewskiego oraz artystów z rodziny Kossaków - opowiada Edyta Machnik, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Zaraz po kradzieży do akcji wkroczyli łódzcy kryminalni, którzy skrupulatnie zbierali dowody i odtworzyli okoliczności rabunku. - Jak ustalili policjanci, po napadzie sprawcy załadowali skradzione obrazy do busa zakupionego wcześniej w komisie przez podstawioną osobę - tłumaczy Edyta Machnik.

- Następnie, chcąc zatrzeć ślady i ukryć rzeczywisty charakter przewożonego ładunku przeładowali dzieła sztuki na terenie Zgierza do innego dostawczego samochodu, oznaczonego logotypem jednej z firm kurierskich. Tak przygotowany transport wyruszył w kierunku województwa mazowieckiego. Skradzione obrazy zostały ostatecznie ukryte na terenie powiatu żyrardowskiego - wyjaśnia Machnik.

Zrabowali drogocenne dzieła sztuki. Wpadli w ręce policji z Łodzi

W niedzielę, 22 listopada rabusie wpadli w ręce stróżów prawa. Funkcjonariusze weszli jednocześnie do kilku mieszkań na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. W akcji brali udział policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, a także funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi, Radomiu i Bydgoszczy. Odzyskano zrabowane działa sztuki, zabezpieczono też na poczet przyszłych kar blisko 70 tysięcy złotych, 800 euro, 500 dolarów, 6 samochodów oraz 3 jednostki broni.

Osiem osób w wieku od 39 do 72 lat usłyszało już zarzuty. Siedmioro z nich odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. 6 zatrzymanych dodatkowo usłyszało zarzuty rozboju, a 54 -letni mieszkaniec powiatu pruszkowskiego odpowie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. 70-latek oraz 72-letnia kobieta będą odpowiadać za paserstwo umyślne Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara pozbawienia wolności do lat 8, przy czym osobie która kieruje taką grupą grozi kara nawet do 15 lat więzienia.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 7 zatrzymanych tymczasowego aresztowania.