Jeden z bloków na osiedlu Warszawska w Wieruszowie. Tu w 2017 roku do mieszkania na czwartym piętrze wprowadzili się Żaneta A.-K., jej poznany niedawno kochanek Steve V. i mały Nikodem. Kobieta dotychczas sama wychowywała swojego synka. Była po rozwodzie i szukała prawdziwej miłości. Jej zranione przez poprzedniego mężczyznę serce, znów chciało kogoś pokochać. Kiedy w internecie natrafiła na przystojnego Portugalczyka, uznała, że będzie on odpowiednim kandydatem. Gdy spotkali się w realnym świecie jeszcze bardziej utwierdziła się w tym przekonaniu.

Po przeprowadzce ich życie wyglądało całkiem normalnie. Nic nie zapowiadało tak tragicznego finału.

- Wydawało się, że to zwyczajna rodzina. Uczyli języków obcych, dawali korepetycje - opowiadali wówczas sąsiedzi. - Ona zawsze się kłaniała, mówiła dzień dobry. On za to po polsku słowa nie umiał. Nie było słychać, żeby w tym mieszkaniu coś się działo - wspominali.

Niewyobrażalna zbrodnia w Łódzkiem. Portugalczyk zgwałcił i zabił Nikosia

Pod koniec września 2017 roku u Steve`a V. obudziła się jednak drzemiąca w nim bestia. Mężczyzna, który miał się opiekować Nikosiem w czasie, kiedy jego mama jest w pracy, przez tydzień znęcał się nad chłopcem, a w ostatni piątek miesiąca zgwałcił i skatował bezbronnego chłopca tak brutalnie, że kiedy pani Żaneta wróciła do domu, jej dziecko było na skraju życia i śmierci.

Posiniaczone i zakrwawione zostało przewiezione karetką najpierw do miejscowego szpitala, a stamtąd helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowano je do łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Niestety, następnego dnia Nikoś zmarł. Medycy, którzy się nim zajmowali mówili, że dawno nie widzieli tak skatowanego dziecka. Lista obrażeń była szokująca. 3-latek miał siniaki na podbrzuszu, zasinienia bioder, guzy na główce, krwiak na czole, wielonarządowe obrażenia wewnętrzne, pękniętą czaszkę i uraz mózgu.

Początkowo policjanci zatrzymali zarówno matkę chłopca, jak i jej partnera. Po przesłuchaniach kobieta została zwolniona do domu, a Steve V. usłyszał zarzuty zabójstwa, zgwałcenia i znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na wiek.

W sierpniu 2018 roku w Sądzie Okręgowym w Sieradzu rozpoczął się proces zbrodniarza. Ze względu na drastyczny charakter sprawy, toczył się z wyłączeniem jawności. Wiadomo jednak, że mężczyzna nie przyznawał się do winy, tłumacząc, że Nikoś sam sobie zrobił krzywdę uderzając się o kaloryfer. Sędziowie nie mieli jednak wątpliwości co do jego sprawstwa i skazali go na 25 lat więzienia.

Szokująca zmiana w Sądzie Apelacyjnym

Od tego wyroku odwołała się zarówno prokuratura, która domagała się dożywocia, jak i obrońca skazanego wnioskujący o obniżenie wyroku. Ku zaskoczeniu obserwatorów w 2020 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi przychylił się do jego wniosku i zmniejszył oskarżonemu wymiar kary więzienia z 25 do 15 lat. Uzasadnienie było wprost szokujące.

- Kara 25 lat jest karą szczególną, jest ona niewspółmiernie wysoka w stosunku do czynu - uzasadniał sędzia Krzysztof Eichstaedt. - Co prawda przestępstwo to zasługuje na najwyższe potępienie, ale nie trudno wyobrazić sobie dużo bardziej brutalne przestępstwa i to dla nich są zarezerwowane kary szczególne - przekonywał.

Od tego orzeczenia kasację do Sądu Najwyższego złożyła prokuratura, a sędziowie uchylili wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazali mu sprawę do ponownego rozpoznania.

- Skazany dokonał wyjątkowo brutalnego i sadystycznego zachowania o charakterze seksualnym. Zdaniem Sądu Najwyższego zachowanie to przekracza granicę człowieczeństwa. To, co zostało dokonane na ciele dziecka w celu zaspokojenia żądzy seksualnej, przekracza wymiar człowieczeństwa - podkreśli sędziowie.

W kolejnym procesie apelacyjnym Steve V. został skazany na dożywocie.

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