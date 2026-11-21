Kardynał Krajewski został dziadkiem!

Piątkowe popołudnie 20 listopada, metropolita Łódzki, kardynał Konrad Krajewski zapamięta na długo. Gdy odebrał telefon, usłyszał, że właśnie został dziadkiem!

- Zadzwonił do mnie dyrektor naszej Caritas, żeby poinformować, że w Oknie Życia w domu sióstr urszulanek pojawiło się kolejne dziecko. To już taka tradycja, że ilekroć pojawiało się dziecko w oknie, biskup otrzymywał taką właśnie wiadomość - świeżo upieczony „dziadek”.

Jak dodał kard. Krajewski, bardzo cieszy się, że kolejne życie zostało uratowane.

- Mówimy o tym, żeby młode matki, kobiety oczekujące potomstwa, którym jest wyjątkowo trudno, wiedziały, że nie muszą być same. Mamy sprawnie działający system pomocy, specjalistów w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym, a w ostateczności Okno życia, w którym dziecko znajdzie bezpieczne schronienie - tłumaczy.

Dziewczynka porzucana w Oknie Życia

Była dokładnie godz. 16:18, gdy siostry urszulanki w swoim domu przy ul. Obywatelskiej 60 w Łodzi usłyszały dzwonek alarmu. Był to jasny sygnał, że ktoś właśnie otworzył Okno Życia. Zakonnice natychmiast zbiegły na dół do pomieszczenia, w którym owo Okno się znajduje. W środku, w nosidełku, leżało niemowlę. Siostra pielęgniarka obejrzała dzieciątko i sprawdziła jego czynności życiowe. Okazało się, że to dziewczynka.

- Była normalnie ubrana, stosownie do pory roku, wyglądała zdrowo, co potem potwierdzili medycy, którzy przybyli po chwili do domu sióstr - opowiada s. Małgorzata Binkowska, przełożona domu.

Znalezione 20 listopada maleństwo jest dziesiątym dzieckiem w Oknie Życia u sióstr urszulanek w Łodzi, w tym czwartą dziewczynką.

Jak działa Okno Życia?

Archidiecezja Łódzka przypomina, że Okno Życia to miejsce, w którym rodzic może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Działa w bardzo prosty sposób.

„Okno otwiera się z zewnątrz i jest łatwo dostępne. Otwarte – uruchamia alarm w domu, w którym jest zainstalowane. Pozostawione w nim dziecko natychmiast otrzymuje pomoc. Zgodnie z procedurą powiadamiane jest pogotowie ratunkowe i policja. W następnej kolejności zawiadamiany jest sąd rodzinny, by można było uruchomić procedurę adopcji. Konieczne procedury trwają kilka tygodni. W tym czasie sąd musi nadać dziecku dane personalne, ustanowić dla niego opiekuna prawnego, a następnie orzec adopcję” - tłumaczy Archidiecezja.

Pierwsze Okno życia powstało 19 marca 2006 roku w Krakowie. Obecnie w całym kraju funkcjonuje około 60 okien w kilkudziesięciu miejscowościach. 90% Okien życia w Polsce prowadzonych jest pod patronatem Caritas. Do tej pory w Oknach Życia pozostawiono ponad 160 niemowląt.

Caritas Archidiecezji Łódzkiej utworzyła trzy Okna Życia: w Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi i Pabianicach, w których uratowano już życie 18 dzieci.