Łódź. Ratownicy z zarzutami

W piątek, 20 listopada, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak poinformował, że dwaj ratownicy pracujący w Aquaparku Fala w Łodzi usłyszeli zarzuty dotyczące umyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz nieumyślnego spowodowania jego śmierci. Grozi im za to do 5 lat więzienia.

Przesądziły wyniki eksperymentu procesowego

Jak podkreślił prokurator, o decyzji postawienia zarzutów ratownikom przesądziły m. in. wyniku eksperymentu procesowego 28 września na terenie łódzkiego basenu - w miejscu, w którym rozegrał się dramat.

- W eksperymencie brał udział biegły z zakresu ratownictwa wodnego, który następnie sporządzał na zlecenie prokuratora opinię - powiedział nam Paweł Jasiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

- W ekspertyzie oceniał on zachowanie ratowników i opiekunek grupy. Fragment pływalni, w którym doszło do wypadku znajdował się pod nadzorem dwóch ratowników, a za grupę była odpowiedzialna jedna opiekunka oraz stażystka. Eksperyment oraz opinia wykazały między innymi, że tonącego chłopca można było zauważyć z obu stanowisk ratowniczych. Choć w miejscu zdarzenia występowały ograniczenia architektoniczne, czyli tzw. niecka, były one znane kadrze, a regulamin basenu wprost nakazywał w takich miejscach szczególną czujność - wyjaśnił.

W rozmowie z PAP prokurator podkreślił dodatkowo, że eksperyment został wykonany w warunkach możliwie zbliżonych do panujących w dniu tragedii.

- Termin został wybrany tak, żeby w aquaparku panowały identyczne warunki pogodowe i oświetleniowe. Nawet pozycja słońca, czy też to, jak jasno ono świeci, może wpływać na warunki widoczności w takim przeszklonym pomieszczeniu, jakim jest hala basenowa - powiedział PAP.

Prokurator wyjaśnił, że w czynnościach przeprowadzonych na basenie wzięło udział ok. 50 osób. W ich trakcie po całej hali basenowej poruszali się funkcjonariusze policji z przyczepionymi kamerami, tak aby nagrania, jak najlepiej oddawały kąt, pole widzenia tej osoby, która chodziła wzdłuż krawędzi basenu.

7-letni Nikoś spędził kilka minut pod wodą. Zmarł w szpitalu

Do tragicznych wydarzeń w Aquaparku Fala doszło w poniedziałek, 27 lipca. Nikoś brał udział w półkoloniach, podczas których wspólnie z innymi dziećmi uczył się pływać. W pewnym momencie - jak wynika z zapisów monitoringu - zaczął się zanurzać pod wodą i z niej wynurzać, aż w końcu zniknął pod jej taflą. Przebywał tam przez sześć minut do momentu, kiedy zauważył go przepływający w pobliżu starszy mężczyzna, który zanurkował i wyciągnął go z wody. Żaden z ratowników obecnych wówczas na kąpielisku nie zauważył topiącego się dziecka. Nie dostrzegli go również instruktorzy, pod okiem których miał uczyć się pływać.

7-latek był reanimowany przez ponad pół godziny, udało się przywrócić mu funkcje życiowe. W stanie skrajnie złym trafił do szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki. Tam na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej lekarze przez kilkanaście dni walczyli o jego życie. Niestety nie udało się go uratować. 10 sierpnia medycy stwierdzili śmierć mózgu. Dziesięć dni później odbył się jego pogrzeb. Wcześniej rodzice chłopca zdecydowali o przekazaniu jego organów do transplantacji, aby ratować życie innym. Jego nerki i wątroba uratowały trzy osoby.