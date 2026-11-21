Orientarium ZOO Łódź powitało samicę legwana szlachetnego

Łódzkie Orientarium to obecnie jedyny ogród zoologiczny na terenie Polski, gdzie zwiedzający mogą oglądać ten wyjątkowo rzadki gatunek. Obecność tych gadów w placówce datuje się od 2022 roku, kiedy w pawilonie Wiwarium zamieszkał samiec wykluty trzy lata wcześniej w wiedeńskim zoo.

Od momentu jego przyjazdu pracownicy nieustannie szukali dla niego odpowiedniej partnerki. Poszukiwania okazały się niezwykle trudne, gdyż legwan szlachetny to jedna z najrzadziej spotykanych jaszczurek w światowych ogrodach zoologicznych. Ostatecznie do Polski udało się sprowadzić samicę, która przyszła na świat w 2023 roku na wyspie Jersey. Specjaliści liczą, że dzięki temu łódzka placówka zdoła w przyszłości aktywnie włączyć się w proces rozmnażania tego krytycznie zagrożonego gatunku.

- Według naszych danych w europejskich ogrodach zoologicznych żyje zaledwie 51 osobników, a w ogrodach na całym świecie jedynie 55. Dlatego znalezienie odpowiedniej samicy nie było łatwym zadaniem. Ostatecznie udało nam się pozyskać młodą, ale już niemal dojrzałą płciowo samicę z wyspy Jersey. To dla nas ogromny sukces hodowlany i kolejny krok w kierunku stworzenia pary, która w przyszłości mogłaby doczekać się potomstwa - podkreślił Michał Gołędowski, dyrektor ds. hodowli i rozwoju Orientarium ZOO Łódź.

W najbliższym czasie głównym zadaniem opiekunów będzie odpowiednie przygotowanie obu jaszczurek do przyszłego połączenia oraz zapewnienie im optymalnych warunków do rozrodu.

Legwan szlachetny jest zagrożony wyginięciem. Gatunkowi grozi zagłada

Naturalnym środowiskiem występowania legwana szlachetnego są wyspy Małych Antyli na Morzu Karaibskim. Choć gady te przez tysiące lat żyły w dużej izolacji, ich sytuacja drastycznie pogorszyła się przez działalność człowieka. Przywiezione na wyspy psy, koty oraz szczury zaczęły polować na młode jaszczurki i niszczyć gniazda, stanowiąc ogromne zagrożenie dla rodzimej populacji.

Największym niebezpieczeństwem dla gatunku Iguana delicatissima okazał się jednak jego bliski krewny, czyli wprowadzony przez ludzi na część karaibskich wysp legwan zielony (Iguana iguana). Obydwa gatunki rywalizują ze sobą o pokarm i terytorium, a na dodatek mogą się krzyżować. Takie zjawisko zagraża nie tylko samemu przetrwaniu legwana szlachetnego, ale również zachowaniu jego czystości i odrębności genetycznej.

- To niezwykle trudna sytuacja. Legwany zielone zaczęły wypierać rodzime jaszczurki. W efekcie gatunek, który przez tysiące lat doskonale radził sobie w swoim naturalnym środowisku, znalazł się na skraju wyginięcia - wyjaśnił Gołędowski.

W obliczu tego kryzysu ogrody zoologiczne dążą do zbudowania stabilnej i zróżnicowanej genetycznie populacji, co pozwoli zabezpieczyć przyszłość tych gadów. Osobniki urodzone pod opieką człowieka będą mogły w kolejnych latach wziąć udział w programach przywracania gatunku do jego naturalnego środowiska.

Jednak samo rozmnażanie w niewoli nie wystarczy do pełnego sukcesu. Zanim jaszczurki wrócą na karaibskie wyspy, trzeba tam zredukować zagrożenia, które doprowadziły do spadku ich liczebności, inaczej wypuszczone gady znów znajdą się w niebezpieczeństwie. Skuteczna ochrona tych zwierząt wymaga zatem jednoczesnej współpracy ogrodów zoologicznych oraz działań prowadzonych w naturalnych siedliskach.