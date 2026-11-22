Tragiczny wypadek w Łodzi. Dwie osoby nie żyją

Do koszmarnego zdarzenia doszło w sobotę, 21 listopada, około godziny 23:45 na ulicy Brzezińskiej w Łodzi. Audi A5, kierowane przez 20-letniego Polaka, przewoziło również troje pasażerów: dwie kobiety i mężczyznę.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Audi A5, 20-letni mężczyzna, z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn utracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w słup energetyczny, a następnie w drzewo - przekazała mł. asp. Izabela Wypychowska z Łódzkiej Policji.

Niestety, dwoje pasażerów - kobieta i mężczyzna, których tożsamość nie została jeszcze ustalona - pomimo udzielonej im pomocy medycznej zginęli na miejscu. Z kolei kierowca i 22-letnia pasażerka z obrażeniami trafili do szpitala.

Policja wyjaśnia przyczyny wypadku

Na miejscu tragicznego wypadku policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzili czynności. Śledczy będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia, w którym zginęły dwie osoby.

Na ten moment wiadomo jedynie, że kierowca Audi był trzeźwy.