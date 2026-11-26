Pogoda w Łodzi: 27-29 listopada

Nadchodzący weekend w Łodzi upłynie pod znakiem mrozu, ale bez opadów deszczu czy śniegu. Mieszkańców czeka stabilna, zimowa aura, w której najważniejszą rolę odegrają zmiany w zachmurzeniu oraz temperatura. Z dnia na dzień będzie robić się coraz chłodniej, a niedziela okaże się najzimniejszym momentem weekendu.

Pochmurny i mroźny początek weekendu

Piątek, 27 listopada, przywita mieszkańców Łodzi dużym zachmurzeniem. Niebo przez cały dzień będzie szczelnie pokryte chmurami, jednak prognozy nie przewidują żadnych opadów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia sięgnie okolic 0 stopni Celsjusza, natomiast nocą spadnie do około -3 stopni. Poczucie chłodu może potęgować wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 4 m/s.

Sobota przyniesie słońce

W sobotę pogoda pokaże zupełnie inne oblicze. Chmury całkowicie ustąpią, a mieszkańcy będą mogli cieszyć się bezchmurnym niebem i słońcem. Mimo to będzie to chłodniejszy dzień niż piątek. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około -1 stopień, a temperatura minimalna spadnie do niemal -6 stopni Celsjusza. Wiatr nieco osłabnie, jego średnia prędkość wyniesie około 3 m/s.

Powrót chmur i najzimniejszy dzień weekendu

Niedziela, 29 listopada, przyniesie powrót dużego zachmurzenia, podobnego do tego z piątku. Będzie to jednocześnie najzimniejszy dzień całego weekendu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia nie przekroczy -2 stopni, a nocą słupki rtęci mogą pokazać nawet -7 stopni Celsjusza. Wiatr ponownie przybierze na sile, osiągając w porywach prędkość około 5 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.

Jak spędzić weekend w Łodzi przy takiej pogodzie?

Mroźna, ale sucha aura stwarza kilka możliwości na spędzenie wolnego czasu. Słoneczna sobota będzie idealnym momentem na dłuższy spacer po parkowych alejkach lub inną aktywność na świeżym powietrzu, by wykorzystać rzadkie o tej porze roku promienie słońca. Z kolei pochmurne, ale bezdeszczowe piątek i niedziela mogą zachęcać do odwiedzenia krytych obiektów, takich jak galerie, muzea czy kina. Wieczory, ze względu na niskie temperatury, najlepiej spędzić w ciepłych wnętrzach kawiarni lub restauracji.

Dane pogodowe: OpenWeather