Dokładnie 24 listopada 2026 roku, w trakcie sprawdzania pustostanów na terenie Brzezin, dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji - aspirant sztabowy Jarosław Sobieszkoda oraz aspirant sztabowy Grzegorz Miazek - dotarli do jednego z opuszczonych budynków na terenie powiatu brzezińskiego. W nieogrzewanym obiekcie, pozbawionym jakichkolwiek warunków do normalnego życia, przebywał 49-letni mężczyzna doświadczający kryzysu bezdomności i bezrobocia. - Zastane warunki przy panujących ujemnych temperaturach stwarzały zagrożenie dla jego zdrowia. Mundurowi natychmiast wręczyli 49-latkowi suchą i ciepłą kurtkę w ramach dodatkowego okrycia i ochrony przed mrozem. Wcześniej policjanci powiadomili o sytuacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego pracownicy socjalni zaoferowali mężczyźnie doraźne wsparcie - przekazują przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Łodzi.

Czytaj także: "Vinci" w Łodzi! Zrabowali dzieła warte miliony. Ujawnili szczegóły spektakularnej akcji

Dzielnicowi zdawali sobie sprawę, że jednorazowa pomoc nie rozwiąże problemu na stałe, ale - jak się okazuje - najważniejsza była szczera wola i chęć podjęcia pracy przez samego 49-latka. Widząc jego determinację, aspirant sztabowy Jarosław Sobieszkoda pomógł mu skontaktować się z jednym z brzezińskich przedsiębiorców. - Właściciel firmy zaoferował mężczyźnie pomoc w postaci zatrudnienia przy pracach dorywczych, deklarując jednocześnie możliwość zapewnienia mężczyźnie w niedalekiej przyszłości zakwaterowania w godnych warunkach bytowych. Dzięki szybkiej reakcji i ludzkiej empatii, 49-latek otrzymał nie tylko ochronę przed zimnem, ale przede wszystkim szansę na godne warunki życia i wyjście z kryzysu bezdomności - przekazują mundurowi.

W związku z panującymi niskimi temperaturami policjanci apelują do wszystkich mieszkańców o szczególną czujność i empatię. Zagrożenie wychłodzeniem organizmu dotyczy nie tylko osób w kryzysie bezdomności, ale także seniorów, osób samotnych, schorowanych czy nietrzeźwych przebywających na zewnątrz. Nie bądźmy obojętni na widok człowieka leżącego na ławce, przystanku, klatce schodowej lub przebywającego w nieogrzewanym pomieszczeniu.

- Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112, aby na miejsce skierowano patrol, który sprawdzi sytuację i udzieli niezbędnej pomocy. Każde zgłoszenie jest natychmiast weryfikowane, a nasza reakcja może uratować czyjeś życie - czytamy w komunikacie służb.

Informacje o miejscach przebywania osób potrzebujących wsparcia można również przekazywać za pośrednictwem aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, wybierając odpowiednią kategorię zgłoszenia. - Warto także zainteresować się losem sąsiadów, którzy z racji podeszłego wieku lub trudności życiowych mogą potrzebować opału, ciepłego posiłku czy wsparcia instytucji pomocowych. Nasza wrażliwość i gotowość do pomocy nic nie kosztują, a w okresie zimowym mają wartość najwyższą - podsumowują funkcjonariusze z KWP w Łodzi.

Zobacz również galerię zdjęć do innego tematu: Zrabowali dzieła sztuki o wartości 3,5 miliona złotych. Są już za kratkami

15

Sonda Czy pomagasz bezdomnym? Nie, nigdy Sporadycznie Często