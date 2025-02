15-letni Wojtek nie żyje. Szok i niedowierzanie w całym mieście. "Zapłacił najwyższą cenę za milczenie"

15-letni Wojtek z Piotrkowa Trybunalskiego nie żyje

Jakie tajemnice kryją mury prestiżowego liceum w województwie łódzkim? To pytanie wciąż wisi w powietrzu. W styczniu 2025 roku światło dzienne ujrzała sprawa tragedii, która rozegrała się w sylwestrowy wieczór. - Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 31.12.2024 r. w Piotrkowie Trybunalskim, zgonu małoletniego do którego doszło na skutek upadku z wysokości. W sprawie dopuszczono dowód z sądowo-lekarskiej sekcji zwłok. Aktualnie trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności oraz przyczyn zdarzenia. Postępowaniem objęto sprawdzenie informacji czy małoletni był nękany przez osoby trzecie - mówi naszemu dziennikarzowi Dorota Mrówczyńska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie.

Wujek Wojtka, w rozmowie z portalem Onet, przyznał, że nastolatek był szykanowany w szkole, a do internetu wyciekło zdjęcie, na którym ściągnięto mu spodnie. Nasz dziennikarz próbował rozmawiać o sprawie z dyrekcją, ale spotkał się z odmową. Do sprawy śledztwa wrócimy. Tymczasem na niedzielę zaplanowano marsz przeciwko agresji. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

"Na imię miał Wojtek i zapłacił najwyższą cenę za milczenie"

"Na imię miał Wojtek i zapłacił najwyższą cenę za milczenie. Teraz wspólny marsz przywróci o tym pamięć" - pod takim hasłem mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego organizują marsz przeciwko przemocy, agresji i bierności w szkołach.

Spod urzędu miasta (pasaż Karola Rudowskiego 10), wyruszymy ulicami Piotrkowa prosto do I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, a tam zapalimy znicze. Pokażmy, że potrafimy się zjednoczyć kolejny raz - apelują organizatorzy w poście, który podała Agnieszka Chojnacka, miejscowa radna.

- Ze względu na orientacyjną liczbę uczestników marszu prawdopodobnie będziemy poruszać się ulicą. Prosimy o zajmowanie tylko jednego pasa ruchu, odpowiedniego do kierunku, w którym będziemy się przemieszczać. Marsz odbędzie się w asyście policji oraz straży miejskiej. Chcielibyśmy, aby przebiegł on w milczeniu, bez hejtu i niepotrzebnego utrudniania ruchu drogowego - informuje pani Karolina, która przekazuje komunikaty w mediach społecznościowych.

- Osoby posiadające obraźliwe transparenty zostaną poproszone o ich schowanie. Prosimy jednak, aby nie przynosić transparentów ani zniczy. Musimy pamiętać, że w tej szkole uczą się dzieci, które również przeżywają obecną sytuację, a ustawienie zniczy w jej pobliżu może być dla nich trudnym doświadczeniem - zakończyła.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl