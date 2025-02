15-letni Wojtek targnął się na życie, bo był nękany w szkole? Tajemnice prestiżowego liceum

Tragiczna śmierć nastoletniego Wojtka

Wojtek był niezwykle zdolnym i wrażliwym nastolatkiem. Śpiewał w zespole działającym przy kościele Jezuitów, występował też w lokalnym ośrodku kultury. Na co dzień chodził do uznawanego za najlepsze w mieście liceum im. Bolesława Chrobrego. Jakie łączyły go relacje z innymi uczniami tej szkoły, ustala teraz prokuratura. Istnieje bowiem podejrzenie, że Wojtek miał być nękany, co doprowadziło go samobójstwa. Ostatniego dnia ubiegłego roku wyskoczył z 9 pietra jednego z piotrkowskich wieżowców.

- Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 31.12.2024 r. w Piotrkowie Trybunalskim, zgonu małoletniego do którego doszło na skutek upadku z wysokości. W sprawie dopuszczono dowód z sądowo-lekarskiej sekcji zwłok. Aktualnie trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności oraz przyczyn zdarzenia. Postępowaniem objęto sprawdzenie informacji czy małoletni był nękany przez osoby trzecie - mówi Dorota Mrówczyńska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie.

Marsz ku pamięci 15-letniego Wojtka w Piotrkowie

Wujek Wojtka, w rozmowie z portalem Onet, przyznał, że nastolatek był szykanowany w szkole, a do internetu wyciekło zdjęcie, na którym ściągnięto mu spodnie. W niedzielę, 9 lutego wstrząśnięci śmiercią 15-latka mieszkańcy Piotrkowa organizują marsz jego pamięci. Chcą zaprotestować w ten sposób przeciwko przemocy, agresji i bierności w szkołach.

Reporter "Super Expressu" próbował rozmawiać z przedstawicielami placówki. Dyrektor szkoły, do której chodził Wojtek, do czasu zakończenia śledztwa nie chce komentować sprawy. Do tematu wrócimy w łódzkim oddziale naszego serwisu.