15 Ukraińców zatrzymanych w 3 województwach. Setki poszkodowanych

CBZC poinformowało, że postępowanie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej działającej od co najmniej połowy 2024 roku. Schemat oszustwa polegał na kontakcie telefonicznym z pokrzywdzonymi oraz skłonieniu osób do przelewu pieniędzy.

W trakcie połączenia oszuści informowali nieświadomych użytkowników o przestępczych działaniach na ich koncie bankowym i za pomocą socjotechniki przekonywali, iż by uchronić zgromadzone środki należy wykonać przelew pod wskazane „techniczne” rachunki bankowe. Zysk z przestępstwa był legalizowany poprzez transakcje na konta tzw. „słupów”, a także lokowane w kryptowaluty za pomocą wpłat w bitomatach.

W wyniku przeprowadzonych dotychczas działań, na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego zatrzymano łącznie 15 osób. Wobec 6 z wymienionych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania

CBZC: Policjanci zatrzymali 15 Ukraińców w trzech województwach

W komunikacie CBZC czytamy, że funkcjonariusze z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 15 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie za pomocą fałszywego biura obsługi telefonicznej „callcenter” podszywali się pod pracowników banków oraz prali pieniądze, w tym za pośrednictwem kryptowalut. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada ustalił, że chodzi o 15 obywateli Ukrainy.

- Rekrutacja członków odbywała się poprzez publikację w mediach społecznościowych fałszywych ofert pracy. Wyżej wymienieni brali udział w spotkaniach oraz rozliczali środki z innymi uczestnikami procederu co miało na celu maskowanie przestępczego charakteru działalności. Dlatego apelujemy by dokładnie weryfikować znalezione w internecie ogłoszenia o pracę, aby nie stać się tzw. „mułem finansowym” - informuje CBZC w komunikacie na stronie policja.pl.

"Oszustwa na popularnych portalach"

Stróże prawa ustalili, że zatrzymani mają związek z oszustwami na popularnych portalach sprzedażowych, wykorzystując fałszywe linki do płatności internetowej. W wyniku przeprowadzonych dotychczas działań, na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego zatrzymano łącznie 15 osób. - Wobec 6 z wymienionych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy i przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia oszustw. Do chwili obecnej zabezpieczono mienie w kwocie kilkunastu tysięcy złotych, a postępowanie ma charakter rozwojowy - poinformowali nas funkcjonariusze z biura prasowego CBZC.

