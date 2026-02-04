Siarczyste mrozy zbierają śmiertelne żniwo. Dwie ofiary w jednej kamienicy, kolejne dwie w innej części miasta

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-02-04 15:44

Polskę dusi fala arktycznych mrozów, a statystyki zgonów rosną z dnia na dzień. We wtorek, 3 lutego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa potwierdziło śmierć 56-letniej kobiety z Łodzi. Kilkanaście godzin później okazało się, że w tej samej kamienicy zmarł również 55-letni mężczyzna. To jednak nie koniec tragicznych informacji – służby mówią o kolejnych ofiarach wychłodzenia w mieście.

Dramat w kamienicy na Bałutach

Do pierwszej tragedii doszło prawdopodobnie w poniedziałek, 2 lutego. Służby zostały wezwane do mieszkania w kamienicy przy ul. Malinowej na Bałutach. W jednym z mieszkań znaleziono kobietę bez oznak życia. Lekarz stwierdził zgon 56-latki. Prawdopodobną przyczyną było wychłodzenie. Jak poinformowała policja, mieszkanie nie było ogrzewane, a kobieta leżała przykryta kołdrą i kocami.

Zaledwie dobę później, we wtorek po godzinie 13, w tej samej kamienicy znaleziono ciało 55-letniego mężczyzny.

– Opiekun MOPS przyszedł dojrzeć swojego podopiecznego i stwierdził, że mężczyzna nie daje oznak życia. Lekarz wykluczył udział osób trzecich – doszło do wychłodzenia organizmu - przekazała w rozmowie z TVN24 aspirant Kamila Sowińska z łódzkiej policji.

Oba zgony bada policja pod nadzorem prokuratury. To prawdopodobnie 42. i 43. ofiara mrozów w Polsce od początku sezonu.

Kolejne ciała w Łodzi. Para seniorów zmarła z zimna

Niestety, tragiczne doniesienia na tym się nie kończą. Jak donosi "Fakt", w środę, 4 lutego, służby poinformowały o odnalezieniu dwóch kolejnych ciał – tym razem w mieszkaniu przy ul. Kaliskiej.

Zgłoszenie przyszło od pracownika MOPS, który nie mógł skontaktować się ze swoimi podopiecznymi. Strażacy musieli wyważyć drzwi.

W środku znaleziono ciała 74-letniego mężczyzny i 64-letniej kobiety. Oboje byli przykryci kołdrą. Wszystko wskazuje na to, że również oni zmarli z powodu wychłodzenia.

Fala mrozów nie odpuszcza

Polska od końca stycznia znajduje się pod wpływem arktycznego powietrza. Temperatury spadają nawet do –30°C, a synoptycy ostrzegają, że pierwsza połowa lutego będzie najzimniejsza tej zimy.

Najważniejsze elementy prognozy:

  • całodobowy mróz w wielu regionach,
  • śnieżyce i burze śnieżne,
  • gołoledź i „szklanka” na drogach,
  • możliwa, ale krótkotrwała odwilż.

Apel służb: reagujmy!

RCB alarmuje, że niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem, zwłaszcza dla osób starszych, samotnych i w kryzysie bezdomności. Policja, straż miejska i RCB apelują o czujność:

  • reagujmy, gdy widzimy osoby narażone na wychłodzenie,
  • zgłaszajmy potrzebujących pod numer 112,
  • korzystajmy z „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”,
  • zwracajmy uwagę na sąsiadów – szczególnie seniorów i osoby samotne.

Zima 2026 zapisze się jako jedna z najostrzejszych w ostatnich latach. Niestety, wszystko wskazuje na to, że tragicznych informacji może być więcej.

Zima stulecia w Polsce
