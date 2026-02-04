Kompletnie pijany wjechał w grupę pielgrzymów. „Katastrofa zagrażająca życiu wielu osób”

Wjechał w grupę pielgrzymów. Stanie przed sądem

- Prokuratura Rejonowa w Radomsku skierowała do Sądu Rejonowego w Radomsku II Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi R., zarzucając mu sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób poprzez to, że w dniu 10 sierpnia 2025 około 18:00 w miejscowości Grobla w gminie Przedbórz, nr 3921E, będąc w stanie nietrzeźwości, kierując samochodem osobowym marki Opel Vectra nr rej. ERA56914 z niesprawnym układem ABS oraz systemem kontroli trakcji, nienależycie obserwował przedpole jazdy, nie dostosował prędkości do warunków ruchu w następstwie czego najechał na poruszającą się w tym samym kierunku kolumnę pieszych w ilości 156 osób doprowadzając do potrącenia 13 pielgrzymów powodując obrażenia ich ciała. Oskarżonemu zarzucono również kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia tego rodzaju pojazdów. Czyny pod zarzutem których pozostaje oskarżony zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności - mówi Dorota Mrówczyńska z Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Jarosław R. był wcześniej zatrzymywany za jazdę w stanie nietrzeźwości, a sąd w Zawierciu odebrał mu prawo jazdy. Kilka miesięcy przed wypadkiem w Grobli został przyłapany na jeździe bez uprawnień, dlatego sąd nałożył na niego dodatkowy zakaz jazdy samochodami do grudnia ubiegłego roku.

Kompletnie pijany wjechał w pielgrzymów

Niestety mężczyzna postanowił ten zakaz złamać. Po południu wsiadł do swojego Opla i ruszył przed siebie. W miejscowości Grobla najechał na tył zmierzającej w kierunku Częstochowy grupy pielgrzymów z powiatu opoczyńskiego. 13 osób rannych trafiło do szpitali w Radomsku, Łodzi, Końskich, Włoszczowej i Częstochowie.

Jarosław R. zaraz po zdarzeniu został zatrzymany przez policję. W wydychanym powietrzu miał 1,3 promila alkoholu. Sąd w Radomsku nie wyznaczył jeszcze terminu pierwszej rozprawy.

9

Sonda Czy konfiskata aut pijanym kierowcom to dobry pomysł? Tak Nie