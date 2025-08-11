Grobla. Nietrzeźwy kierowca wjechał w pielgrzymów

Sześć karetek pogotowia, trzy śmigłowce LPR, osiem zastępów straży pożarnej i policja pracowały na miejscu wypadku w Grobli pod Radomskiem. W niedzielę, ok. godz. 18, w grupę pielgrzymów uderzył nietrzeźwy kierowca, który staranował ludzi idących z tyłu 156-osobowej grupy; wszyscy szli na Jasną Górę z kilku miejscowości z powiatu opoczyńskiego. Rannych zostało 10 osób, w tym 2,5-letnie dziecko - część z nich doznało licznych złamań.

W pielgrzymów wjechał 54-letni kierowca opla, w którego krwi ujawniono ponad 1,3 promila alkoholu.

- Mężczyzna został zatrzymany i przebywa obecnie w naszej komendzie - gdy wytrzeźwieje, zostaną z nim wykonane pierwsze czynności. Na pewno może się spodziewać postawienia zarzutów prokuratorskich - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" asp. Dariusz Kaczmarek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.