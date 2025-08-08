Wypadek na A2 pod Zgierzem. Kierujący tirem huknął w wiadukt

Ogromny huk dało się słyszeć na autostradzie A2 pod Zgierzem, po tym jak kierowca tira uderzył w wiadukt. Do wypadku doszło w piątek, 8 sierpnia, na 332. kilometrze trasy na wysokości miejscowości Stary Chrząstówek - zgłoszenie dotyczące zdarzenia wpłynęło do strażaków po godz. 5. Prowadzący samochód ciężarowy z przyczepą mężczyzna, który przewoził betonowe zbiorniki, został lekko rany, potrzebując pomocy medycznej tylko na miejscu wypadku.

Pod wiaduktem na A2 pojawiły się cztery zastępy straży pożarnej, do których obowiązków należało:

zabezpieczenie miejsca zdarzenia;

udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowcy tira;

usunięcie gruzu z nitki trasy prowadzącej w kierunku Warszawy.

Powyższe działania były prowadzone razem ze służbą autostradową.

- Wrak został zabezpieczony i miała go zabrać firma wynajęta przez właściciela - przekazali strażacy.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.