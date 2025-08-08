Prokuratura w Sieradzu bada tragiczny wypadek, który miał miejsce na terenie gospodarstwa rolnego.

37-letni mężczyzna zginął porażony prądem podczas naprawy kombajnu zbożowego.

Mimo natychmiastowej reanimacji życia poszkodowanego nie udało się uratować.

Jak doszło do tej tragedii i jakie są wstępne ustalenia śledztwa?

Złoczew. Nie żyje 37-latek porażony prądem

Prokuratura w Sieradzu wszczęła śledztwo w związku ze śmiercią 37-latka ze Złoczewa. Mężczyzna zginął w wypadku, do którego doszło na terenie gospodarstwa rolnego, w piątek, 8 sierpnia. Ok. godz. 8.30 mężczyzna naprawiał na swojej posesji kombajn zbożowy, ale w tym czasie poraził go prąd.

Wedle relacji strażaków reanimację mieszkańca gospodarstwa rozpoczął jeden ze świadków tragedii. Po dojeździe na miejsce służb ratowniczych kontynuowano resuscytację krążeniowo-oddechową, która zakończyła się po kilkudziesięciu minutach - lekarz stwierdził zgon 37-latka dokładnie o godz. 9.26.

- Wyjaśniamy dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sieradzu - przekazała "Super Expressowi" asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka miejscowej komendy policji.