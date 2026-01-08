27-latka z dzieckiem uwięziona na balkonie podczas pożaru. Jest nagranie dramatycznej interwencji służb!

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-08 10:07

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi opublikowała nagranie z akcji ratowniczej podczas pożaru mieszkania przy ul. Kusocińskiego. Płomienie pojawiły się w poniedziałek, 5 stycznia, tuż przed północą, co skończyło się tym, że 27-latka z dzieckiem zostali uwięzieni na balkonie, gdzie znajdowały się kraty. Po tym jak lokum opuścił 43-latek z drugim maluchem, do środka wkroczyli strażacy i policjanci.

  • Pożar mieszkania w Łodzi doprowadził do uwięzienia matki z dzieckiem na balkonie z kratami.
  • Szybka akcja policji i straży pożarnej uratowała rodzinę z płonącego budynku.
  • Jak udało się ewakuować uwięzionych i jaką rolę w działaniach ratowniczych odegrali policjanci?

Łódź. Pożar mieszkania przy ul. Kusocińskiego. Jest nagranie akcji ratowniczej

27-latka i jej dwoje dzieci nie zostali ranni w pożarze mieszkania przy ul. Kusocińskiego w Łodzi, natomiast niegroźnie poparzony został 43-letni mężczyzna. Akcja ratownicza, której nagranie opublikowała Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, rozpoczęła się w poniedziałek, 5 stycznia, przed północą, a zakończyła ok. 2 godziny później. 

Ważne rolę w działaniach gaśniczych odegrali nie tylko strażacy, ale również policjanci. Gdy w lokum 4-osobowej rodziny pojawiły się płomienie, 43-latek zabrał najpierw jedno z dzieci do sąsiadów, ale w międzyczasie 27-latka uciekła z drugim dzieckiem na balkon. Mimo że mieszkanie znajdowało się na parterze, z uwagi na zainstalowane tam kraty kobieta i maluszek zostali uwięzieni.

W akcji ich uwalniania i ratowania brały udział obie służby mundurowe, natomiast w tym samym czasie jeden z policjantów zaczął gasić pożar gaśnicą od strony drzwi. Całą rodzinę udało się ostatecznie bezpiecznie ewakuować, a płomienie nie zdążyły się rozprzestrzenić.

Po przybyciu strażaków funkcjonariusze wspólnie z nimi uczestniczyli w ewakuacji kobiety i dziecka przez balkon. Chłopczyk, wystraszony i zdezorientowany, trafił w bezpieczne ręce policjantów. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, funkcjonariusze zapewnili rodzinie opiekę i schronienie w radiowozie, dbając w szczególności o komfort i bezpieczeństwo dzieci - przekazała nadkom. Aneta Sobieraj, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Kucharz zdemolował blok bo rzuciła go dziewczyna

Polecany artykuł:

Poszkodowana w wypadku kobieta zaczęła rodzić na miejscu zdarzenia! Szok w Rzes…
Łódź SE Google News
Łódź. Pożar mieszkania przy ul. Kusocińskiego. 27-latka z dzieckiem uwięzieni na balkonie [ZDJĘCIA]
12 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
ŁÓDŹ
WIDEO