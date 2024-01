Choruje od dziecka, ale co roku znajduje siły by wpomóc WOŚP w zbiórce pieniędzy

Skierniewice. 22-latek próbował zabić rodziców. Chwycił za nóż

Małżeństwo ze Skierniewic omal nie zginęło z rąk własnego syna, który próbował ich zabić przy użyciu noża. Choć do zdarzenia doszło w nocy z 18 na 19 stycznia, w domu rodziny, to sprawa wyszła na jaw dopiero teraz - poinformował o niej serwis rawamazowiecka.naszemiasto.pl. Kobieta i mężczyzna zostali ranni i trafili do szpitala. W związku z tym oprócz zarzutu usiłowania zabójstwa mężczyzna odpowie również za spowodowanie obrażeń ciała poniżej dni siedmiu u swojego ojca i spowodowania obrażeń ciała powyżej dni siedmiu u matki. Aktualny stan zdrowia małżeństwa nie jest znany. 22-latek został zatrzymany i aresztowany tymczasowo na okres 3 miesięcy.

- Po przesłuchaniu podejrzany co prawda przyznał się do winy, ale z uwagi na stan jego zdrowia psychicznego trudno wyrokować, czy de facto zdaje sobie z tego sprawę. Z tego względu powołaliśmy biegłych psychiatrów, którzy ocenią zarówno jego obecny stan, jak i poczytalność w momencie popełnienia zbrodni - informuje Magdalena Hryniewicz-Rucińska, prokurator rejonowa w Skierniewicach.

Mężczyźnie grozi kara maksymalna dożywotniego pozbawienia wolności.