Quiz. Jak dobrze znasz hymn Polski? Słowa i wydarzenia. Pokaż, że jesteś patriotą nie tylko 11 listopada

Każdy Polak, o ile deklaruje się jako patriota, powinien znać na pamięć hymn Polski. Będzie to można sprawdzić w naszym najnowszym quizie, który obejmuje nie tylko znajomość słów, ale i wydarzeń, do których nawiązuje Mazurek Dąbrowskiego. Hymn Polski to ponad 200 lat historii, więc tę wiedzę trzeba przyswoić.

i Autor: Shutterstock; Piotr Mecik / Super Express