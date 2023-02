Weszła do mieszkania, ale do łazienki już nie. Ciało jej syna zablokowało drzwi

Z dziewczyną na kolanach jechał na "czołówkę" z radiowozem. Szok pod Wolborzem

23-latek prowadzący chevroleta mógł doprowadzić do czołowego zderzenia z radiowozem w miejscowości Młynary pod Wolborzem. W nocy z 11 na 12 lutego, ok. godz. 1.30, mężczyzna jak gdyby nigdy nic jechał lewym pasem, w dodatku ze swoją 32-letnią dziewczyną na kolanach. Jadące radiowozem policjantki uniknęły zderzenia i chwilę później zatrzymały kierowcę. - Mężczyzna w organizmie miał ponad 1,5 promila alkoholu, a jego kompanka ponad 2 promile i chodź kierowanie w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, to jazda na kolanach kierowcy jest również skrajnie nieodpowiedzialna i może zakończyć się tragicznie - informuje aspirantka sztabowa Izabela Gajewska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Jak dodaje, sprawa zachowania prowadzącego chevroleta znajdzie swój finał w sądzie.

