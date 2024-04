i Autor: Shutterstock(2) Mieszkanka budynku w Tomaszowie Mazowieckim wypadła przez balkon na 2. piętrze, zdj. ilustracyjne

Wypadek czy zbrodnia?

29-latka runęła z 2. piętra! Została wypchnięta?! Policja zatrzymała 36-latka

Mieszkanka budynku w Tomaszowie Mazowieckim wypadła przez balkon na 2. piętrze. Do zdarzenia doszło we wtorek, 9 kwietnia, w godzinach porannych. 29-latka trafiła z obrażeniami ciała do szpitala, a miejscowa policja zatrzymała w tej sprawie 36-latka. Mężczyzna jest podejrzany o kierowanie gróźb pod adresem kobiety, ale może mieć też związek z wypadkiem.