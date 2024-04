Zwłoki przewiezione zostały do Zakładu Medycyny Sądowej w Łodzi, gdzie poddano je oględzinom - prokurator zlecił sekcję. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski co do odpowiedzialności karnej konkretnych osób. Kluczowe pod tym kątem jest ustalenie, czy respektowane były zasady BHP, czy faktyczny zakres prac pozostawał w zgodzie z wydanymi pozwoleniami, a jeżeli doszło do ekscesu, to z czyjej strony: pracowników, wykonawcy czy inwestora. Będziemy korzystać z ustaleń Państwowej Inspekcji Pracy, niewątpliwie konieczne będzie powołanie własnego biegłego bądź zespołu biegłych - poinformował Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.