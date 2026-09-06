3-latka wyszła na parapet. Chwile grozy w Kutnie. Matka i jej partner byli pijani

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-09-06 10:42

Mieszkańcy Kutna przeżyli niemały szok, kiedy na parapecie okna jednej z kamienic zobaczyli 3-letnią dziewczynkę. Dziecko znajdowało się na pierwszym piętrze i w każdej chwili mogło dojść do tragedii. Zaniepokojeni sąsiedzi natychmiast wezwali służby.

Pluszowy miś leżący na parapecie otwartego okna. O groźnym zdarzeniu z udziałem 3-latki w Kutnie przeczytasz na SE Łódź.
Autor: Tsibaevalex/ Shutterstock

Do dramatycznej sytuacji doszło w środę, 2 września, tuż po godz. 8 przy ul. Królewskiej w Kutnie. Sąsiedzi zauważyli małą dziewczynkę znajdującą się na parapecie okna na pierwszym piętrze i zaalarmowali policję.

Na miejsce natychmiast przyjechali policjanci. Do akcji ruszyli również strażacy i zespół ratownictwa medycznego. Sytuacja była poważna, a z mieszkania nikt nie otwierał drzwi. Czas naglił, dlatego służby podjęły działania, żeby jak najszybciej dostać się do środka.

Po wejściu do mieszkania funkcjonariusze zastali 3-latkę oraz dwoje dorosłych. Byli pijani. 40-letnia matka dziewczynki miała blisko promil alkoholu w organizmie. Jej 45-letni partner był w jeszcze gorszej formie. Badanie wykazało u niego prawie dwa promile. Oboje zostali zatrzymani.

Dziecko jest bezpieczne

Policjanci przez kilka godzin zajmowali się dziewczynką i dbali o jej spokój oraz poczucie bezpieczeństwa, do czasu zapewnienia jej dalszej opieki. O całej sytuacji został poinformowany sąd rodzinny, który zdecyduje o dalszej opiece nad 3-latką.

Po wytrzeźwieniu matka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Policja podkreśla, że w takich sytuacjach nie można pozostawać obojętnym.

Jeżeli widzimy sytuację, w której jego życie lub zdrowie może być zagrożone, nie pozostawajmy obojętni. Szybka reakcja i telefon na numer alarmowy 112 mogą zapobiec tragedii – apeluje asp. Daria Olczyk z policji. Jak dodaje, w tym przypadku właśnie czujność sąsiadów pozwoliła służbom zareagować natychmiast.

Przeczytaj także:

Rozmowa z St. post. Klaudia Węcłaś II Wicemiss Polski
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DZIECKO NA PARAPECIE
DZIECKO
PARAPET
KUTNO