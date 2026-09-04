Szokująca pomyłka w prosektorium. Wydali do pochówku niewłaściwe zwłoki!

Szokująca pomyłka w prosektorium

O bulwersującej sytuacji, jaka miała miejsce w prosektorium, poinformował w piątek, 4 września, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi prok. Paweł Jasiak. Jak wyjaśnił, Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej nadzorowała postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny. Jego ciało zostało skierowane na sekcję zwłok i było przechowywane w prosektorium prywatnej firmy.

W tym samym prosektorium przechowywane były również szczątki najprawdopodobniej żołnierza z I lub II Wojny Światowej. W sprawie ich odnalezienia postępowanie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach.

- Skierniewicka Prokuratura w toku swojego postępowania wydała zgodę na pochowanie szczątków żołnierza. Pracownicy firmy popełnili jednak błąd i zamiast wydać szczątki wskazanego żołnierza, wydali zwłoki zabezpieczone w toku postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Rawie Mazowieckiej - poinformował prok. Jasiak.

Prokuratura wyjaśnia sprawę

W związku z fatalną pomyłką w Rawskiej prokuraturze wszczęto dochodzenie o znieważenie zwłok.

- W jego toku planowane jest ustalenie wszelkich niezbędnych okoliczności dotyczących nieprawidłowego wydania ciała - przekazał prok. Jasiak.