30-latek nie żyje! Nie miał szans w zderzeniu z busem

30-letni rowerzysta zginął w wypadku. Potrącił go mieszkaniec powiatu bełchatowskiego

Jadący busem mieszkaniec powiatu bełchatowskiego potrącił 30-letniego rowerzystę, który zmarł po przewiezieniu do szpitala. Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek, 18 kwietnia, przed godz.18, w miejscowości Nowe Radzikowo pod Płońskiem. Obaj mężczyźni poruszali się drogą wojewódzką nr 570. Jak wstępnie informuje tamtejsza policja, zarówno prowadzący samochód dostawczy marki Renault, jak i 30-latek jechali w tym samym kierunku, ale nie wiadomo na razie, jakie są przyczyny zdarzenia. Potrącony rowerzysta trafił z ciężkimi obrażeniami ciała do szpitala, gdzie był jeszcze reanimowany, ale jego życia nie udało się uratować.

- Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności wobec niechronionych uczestników dróg, a do pieszych i rowerzystów – o noszenie odblasków. Piesi i rowerzyści są spośród wszystkich użytkowników dróg najbardziej narażeni na uszczerbek na zdrowiu czy nawet utratę życia podczas wypadku drogowego. Zderzenie samochodu z pieszym, czy rowerzystą, którego nie chronią żadne systemy bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa, czy też poduszki powietrzne jest bardzo niebezpieczne - informuje w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Płońsku.

Sonda Czy jako rowerzysta czujesz się bezpieczny na polskich drogach? Tak Nie Trudno powiedzieć