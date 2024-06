Śmierć 30-latka. Na ławie oskarżonych policjanci z Piątku

Pięcioro policjantów z Piątku czeka na wyrok ws. przekroczenia uprawnień, a jeden dotyczący pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Ofiarą zdarzenia, do którego doszło w kwietniu 2021 r., jest 30-letni Marcin, który według ustaleń śledczych został wywieziony przez młodszego aspiranta Kamila C. i starszą sierżantkę Małgorzatę R. do lasu, gdzie zmarł z powodu licznych obrażeń wewnętrznych. Zanim doszło do tragedii, mundurowych wezwała do swojego domu matka zmarłego, twierdząc, że jej syn awanturował się po alkoholu.

W drodze śledztwa okazało się, że oskarżeni policjanci mieli wymierzać sprawiedliwość na własną rękę i już wcześniej mieli się dopuszczać wywożenia różnych osób za miasto, z których część z nich była również bita. Zarzuty przekroczenia uprawnień usłyszeli oprócz kobiety: Sebastian K. i jego podwładni: Dominik W. Przemysław W. i Artur W., natomiast ona sama odpowiada jeszcze za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 30-latka. W czasie gdy Kamil C. miał bić mężczyznę, policjantka zdaniem śledczych nie reagowała.

Jak informuje dzienniklodzki.pl, w środę, 12 czerwca, przed sądem w Łodzi zeznawał były komendant powiatowy w Łęczycy, czyli ówczesny przełożony wszystkich oskarżonych. Mężczyzna powiedział, że zanim cała sprawa wyszła na jaw, nie miał żadnych zastrzeżeń wobec żadnego z nich, dodając, że przeszłości byli oni "wyróżniani i nagradzani" za swoją pracę. Jedynym wyjątkiem jest tutaj Artur W., wobec którego toczyło się postępowanie dotyczące niekontrolowanego wystrzału z broni palnej.