Kąpieliska otwarte w Łodzi. W tych miejscach ochłodzicie się w czasie upałów. I to za darmo!

Biskup Marczak z ogromnym wyróżnieniem! Pierwsza taka sytuacja w historii. Będzie prośba do papieża Franciszka?

Zabójstwo 38-latka w Łodzi. Policjanci zatrzymali podejrzanego

38-latek z Łodzi został zabity - poinformowała we wtorek, 11 czerwca, tamtejsza policja. Mundurowi dodali jednocześnie, że zatrzymali już podejrzanego o zbrodnię - to 67-letni mieszkaniec Łodzi. Do tragedii doszło w piątek, 7 czerwca, przed północą, gdy służby ratownicze otrzymały zgłoszenie o awanturze na jednym z placów miejskich w dzielnicy Górna w Łodzi. Gdy dotarły na miejsce, na pomoc 38-latkowi było już za późno, bo zmarł wskutek odniesionych obrażeń ciała. Policjanci szybko wytypowali domniemanego sprawcę zabójstwa.

- Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi 8 czerwca przed godziną 7, w swoim mieszkaniu - informuje sierż. szt. Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

67-latek został już tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy, a jeśli śledczy udowodnią mu winę, będzie mu grozić kara maksymalna dożywotniego pozbawienia wolności.