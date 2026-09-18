39-letnia Agata zginęła w wagonie pociągu. Tak wygląda jej grób

Pogrzeb ofiary katastrofy kolejowej pod Przysuchą

W czwartek, 17 września odbyło się ostatnie pożegnanie 39-letniej Agaty S. 9 września kobieta podróżowała składem pociągu Intercity „Koziołek” z Lublina do Szczecina, zmierzając do rodzinnej Łodzi. Nigdy tam jednak nie dojechała, bo w trakcie wydarzył się tragiczny wypadek. Rozpędzony skład zderzył się na przejeździe z pojazdem ciężarowym, w wyniku czego wagon, którym jechała pani Agata został częściowo zgnieciony i wypadł z torów.

Przybyli na miejsce ratownicy przez około godzinę walczyli o życie Łodzianki. Niestety, nie udało się. Kobieta zmarła stając się tym samym jedyną ofiarą dramatu na torach, do którego doszło przed ponad tygodniem w mazowieckiej wsi Sokolniki Suche.

Kobieta w czwartek spoczęła na cmentarzu św. Wincentego na łódzkich Dołach, uroczystość przebiegła w ciszy w gronie rodzinnym.

Na zdjęciach korespondenta "Super Expressu" można zobaczyć, jak wyglądał grób kobiety tuż po ceremonii.

Katastrofa kolejowa pod Przysuchą

9 września ok. godziny 11:30 w Sokolnikach Suchych na Mazowszu (powiat przysuski) pociąg IC „Koziołek” relacji Lublin Główny – Szczecin Główny zderzył się na przejeździe w pojazdem ciężarowy. Według wstępnych ustaleń służb to kierowca ciężarówki pierwszy wjechał na przejazd mimo nadawanego czerwonego światła. Zderzenie doprowadziło do wykolejenia lokomotywy i 4 wagonów jadących w składzie.

Tragiczne zderzenie poskutkowało obrażeniami u dziesięciu osób, włączając w to kierowcę tira i maszynistę, którzy nadal pozostają na obserwacji szpitalnej.

Śledczy z prokuratury rozpoczęli dochodzenie pod kątem nieumyślnego spowodowania katastrofy lądowej. Działania wyjaśniające prowadzi też państwowa komisja kolejowa.

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