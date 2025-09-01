42-latek wypadł z 10. piętra i przeżył! Szokujące zdarzenie w wieżowcu

W Łodzi doszło do szokującego wypadku na Retkini, gdzie mężczyzna wypadł z 10. piętra wieżowca.

Mimo upadku z tak dużej wysokości 42-latek przeżył, uderzając o daszek klatki schodowej.

Po udanej reanimacji poszkodowany został przetransportowany do szpitala.

Co doprowadziło do tego zdarzenia i w jakim stanie jest obecnie mężczyzna?

Łódź. 42-latek wypadł z 10. piętra i przeżył

Policja w Łodzi bada szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku na Retkini, gdzie 42-latek wypadł z 10. piętra - informuje "Dziennik Łódzki". Do zdarzenia doszło w niedzielę, 31 sierpnia, przed godz. 8 w wieżowcu przy ul. Tomaszewicza. Mimo tak dużej wysokości mężczyzna przeżył wypadek, prawdopodobnie uderzając wcześniej o daszek klatki schodowej i spadając na ziemię.

Po wezwaniu załogi karetki pogotowia rozpoczęła się resuscytacja krążeniowo-oddechowa mężczyzny, która zakończyła się pozytywnie, po czym poszkodowany został zabrany do szpitala.

