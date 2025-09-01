42-latek wypadł z 10. piętra i przeżył! Szokujące zdarzenie w wieżowcu

Michał Michalak
2025-09-01 8:07

42-latek wypadł z 10. piętra wieżowca przy ul. Tomaszewicza, ale przeżył - wszystko działo się w niedzielę, 31 sierpnia. Mężczyzna miał najpierw wylądować na daszku klatki schodowej, a później spaść na chodnik. Po wezwaniu na miejsce służb ratowniczych i rozpoczęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się mu przywrócić funkcje życiowe. Poszkodowany trafił do szpitala.

Łódź. 42-latek wypadł z 10. piętra wieżowca i przeżył

Autor: Shutterstock
  • W Łodzi doszło do szokującego wypadku na Retkini, gdzie mężczyzna wypadł z 10. piętra wieżowca.
  • Mimo upadku z tak dużej wysokości 42-latek przeżył, uderzając o daszek klatki schodowej.
  • Po udanej reanimacji poszkodowany został przetransportowany do szpitala.
  • Co doprowadziło do tego zdarzenia i w jakim stanie jest obecnie mężczyzna?

Łódź. 42-latek wypadł z 10. piętra i przeżył

Policja w Łodzi bada szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku na Retkini, gdzie 42-latek wypadł z 10. piętra - informuje "Dziennik Łódzki". Do zdarzenia doszło w niedzielę, 31 sierpnia, przed godz. 8 w wieżowcu przy ul. Tomaszewicza. Mimo tak dużej wysokości mężczyzna przeżył wypadek, prawdopodobnie uderzając wcześniej o daszek klatki schodowej i spadając na ziemię. 

Po wezwaniu załogi karetki pogotowia rozpoczęła się resuscytacja krążeniowo-oddechowa mężczyzny, która zakończyła się pozytywnie, po czym poszkodowany został zabrany do szpitala. 

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

WIEŻOWIEC
ŁÓDŹ
WYPADEK