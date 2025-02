Tragedia na drodze

47-latek huknął w prosto w BMW! Wystarczyła chwila, by doszło do śmiertelnego wypadku w Bełchatowie [ZDJĘCIA]

Nie żyje 47-latek prowadzący daewoo, który na ul. Wojska Polskiego w Bełchatowie zderzył się z BMW. Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę, 22 lutego, ok. godz. 17.30. Droga wojewódzka nr 484, gdzie miało miejsce zdarzenie, jest całkowicie zablokowana. Jak wstępnie informuje policja, do wypadku doszło, gdy 47-latek zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu.