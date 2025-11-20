49-latek zginął pod kołami nissana! Jest pilny apel policji. Śmiertelny wypadek w Zaosiu

Policja w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje świadków śmiertelnego wypadku w Zaosiu, do którego doszło we wtorek, 18 listopada. Mundurowi apelują w szczególności do osób, które około godz. 18.30-18.35 przemieszczały się drogą wojewódzką nr 715 na odcinku Budziszewice-Osiedle Niewiadów. W zdarzeniu zginął 49-letni pieszy, którego potrącił kierujący nissanem mężczyzna.

Policja w Tomaszowie Mazowieckim szuka świadków śmiertelnego wypadku

Autor: KPP w Tomaszowie Mazowieckim/ Materiały prasowe Policja w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje świadków śmiertelnego wypadku w Zaosiu, do którego doszło we wtorek, 18 listopada
Zaosie. Policja szuka świadków śmiertelnego wypadku

Relacje świadków i nagrania z kamerek samochodowych mogą się okazać niezbędne wyjaśnieniu przyczyn i okoliczności śmiertelnego wypadku w Zaosiu w gminie Ujazd w powiecie tomaszowskim. Jak ustalili pracujący na miejscu policjanci, którzy wszczęli w tej sprawie śledztwo nadzorowane przez prokuraturę, kierujący nissanem 51-latek potrącił na jezdni 49-letniego pieszego. Poszkodowany zginął na miejscu zdarzenia, prowadzący osobówkę był trzeźwy.

Prosimy kierowców, którzy 18 listopada 2025 r., około godz. 18:30-18:35 przemieszczali się drogą W715 na odcinku Budziszewice-Osiedle Niewiadów. W przypadku posiadania kamerki samochodowej – rejestratora jazdy prosimy o zabezpieczenie materiału filmowego, aby nie uległ usunięciu. Każda informacja może być niezwykle istotna w celu dokładnego odtworzenia przebiegu tego zdarzenia - apeluje KPP w Tomaszowie Mazowieckim.

Ewentualni świadkowie zdarzenia są proszeni o kontakt z powyższą jednostką pod numerem telefonu: 47 846 22 00.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

