Trzy ciała odnaleziono w samochodzie na prywatnej posesji w Chociwiu pod Łaskiem w województwie łódzkim, wywołując pytania o przyczyny tragedii.

Wśród ofiar znaleźli się: 56-letni Zbigniew K., jego 55-letnia siostra Beata i jej 32-letni syn.

Śledztwo w sprawie śmierci rodziny z Chociwia nadal trwa. Sekcja zwłok nie ujawniła przyczyny zgonu, ale potwierdziła, że do śmierci rodziny nie doszło wskutek przestępstwa.

56-letni Zbigniew K., jego 55-letnia siostra Beata i jej 32-letni syn - to ich ciała znaleziono w aucie na prywatnej posesji w Chociwiu pod Łaskiem. Do tragicznego odkrycia doszło w czwartek, 13 listopada, a na miejscu ujawniono, że od końcówki wydechu do wnętrza pojazdu doprowadzona była rura.

Policja interweniowała tam już wcześniej, bo 32-latek miał wszczynać awantury, a kilkanaście dni wcześniej opuścił ośrodek odwykowy, do którego trafił kilka miesięcy wcześniej w związku z zażywaniem jednej z substancji odurzających.

We wtorek, 18 listopada, odbyła się sekcja zwłok członków rodziny, ale nie ujawniła ona bezpośredniej przyczyny zgonu - jest ustalenie będzie możliwe dopiero po analizie pobranych od zmarłych próbek krwi i wycinków ciał.

- Nadal sprawdzamy okoliczności śmierci. W takiej sytuacji analizowana jest kwestia nieumyślnego spowodowania śmierci ewentualnie udzielenia pomocy do targnięcia się na własne życie - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Jolanta Szkilnik, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Jak dodaje, na tym etapie postępowania "brak podstaw do wskazania na przestępcze działania jakiejkolwiek osoby".

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.