Trzy ciała w aucie przed domem. Śledczy znaleźli odpowiedź na jedno z dwóch kluczowych pytań. Tragedia w Chociwiu

Michał Michalak
Michał Michalak
Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
2025-11-20 8:25

Śmierć 3 członków rodziny w Chociwiu pod Łaskiem nie była wynikiem wynikiem przestępczego działania jakiejkolwiek osoby - takie wnioski płyną po kilku dniach prokuratorskiego śledztwa w tej sprawie. Sekcja zwłok, która odbyła się we wtorek, 18 listopada, nie dała jednak odpowiedzi na pytanie o bezpośrednią przyczynę zgonu, bo nie można wykluczyć, że doszło do jego nieumyślnego spowodowania.

  • Trzy ciała odnaleziono w samochodzie na prywatnej posesji w Chociwiu pod Łaskiem w województwie łódzkim, wywołując pytania o przyczyny tragedii.
  • Wśród ofiar znaleźli się: 56-letni Zbigniew K., jego 55-letnia siostra Beata i jej 32-letni syn.
  • Śledztwo w sprawie śmierci rodziny z Chociwia nadal trwa. Sekcja zwłok nie ujawniła przyczyny zgonu, ale potwierdziła, że do śmierci rodziny nie doszło wskutek przestępstwa.

Chociw. Trzy ciała w aucie. Sekcja zwłok nie ujawniła przyczyny zgonu

56-letni Zbigniew K., jego 55-letnia siostra Beata i jej 32-letni syn - to ich ciała znaleziono w aucie na prywatnej posesji w Chociwiu pod Łaskiem. Do tragicznego odkrycia doszło w czwartek, 13 listopada, a na miejscu ujawniono, że od końcówki wydechu do wnętrza pojazdu doprowadzona była rura.

Policja interweniowała tam już wcześniej, bo 32-latek miał wszczynać awantury, a kilkanaście dni wcześniej opuścił ośrodek odwykowy, do którego trafił kilka miesięcy wcześniej w związku z zażywaniem jednej z substancji odurzających.

We wtorek, 18 listopada, odbyła się sekcja zwłok członków rodziny, ale nie ujawniła ona bezpośredniej przyczyny zgonu - jest ustalenie będzie możliwe dopiero po analizie pobranych od zmarłych próbek krwi i wycinków ciał.

- Nadal sprawdzamy okoliczności śmierci. W takiej sytuacji analizowana jest kwestia nieumyślnego spowodowania śmierci ewentualnie udzielenia pomocy do targnięcia się na własne życie - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Jolanta Szkilnik, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu. 

Jak dodaje, na tym etapie postępowania "brak podstaw do wskazania na przestępcze działania jakiejkolwiek osoby".

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Ruszył proces księdza Ryszarda G. Grozi mu dożywocie za to, co zrobił dziewczynkom

Polecany artykuł:

48-latek celowo staranował auto przed granicą z Niemcami?! Mężczyzna zginął, dr…
Łódź SE Google News
Trzy osoby martwe w samochodzie zaparkowanym w garażu
4 zdjęcia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

sekcja zwłok
PROKURATURA
ŁASK