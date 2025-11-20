- Trzy ciała odnaleziono w samochodzie na prywatnej posesji w Chociwiu pod Łaskiem w województwie łódzkim, wywołując pytania o przyczyny tragedii.
- Wśród ofiar znaleźli się: 56-letni Zbigniew K., jego 55-letnia siostra Beata i jej 32-letni syn.
- Śledztwo w sprawie śmierci rodziny z Chociwia nadal trwa. Sekcja zwłok nie ujawniła przyczyny zgonu, ale potwierdziła, że do śmierci rodziny nie doszło wskutek przestępstwa.
Chociw. Trzy ciała w aucie. Sekcja zwłok nie ujawniła przyczyny zgonu
56-letni Zbigniew K., jego 55-letnia siostra Beata i jej 32-letni syn - to ich ciała znaleziono w aucie na prywatnej posesji w Chociwiu pod Łaskiem. Do tragicznego odkrycia doszło w czwartek, 13 listopada, a na miejscu ujawniono, że od końcówki wydechu do wnętrza pojazdu doprowadzona była rura.
Policja interweniowała tam już wcześniej, bo 32-latek miał wszczynać awantury, a kilkanaście dni wcześniej opuścił ośrodek odwykowy, do którego trafił kilka miesięcy wcześniej w związku z zażywaniem jednej z substancji odurzających.
We wtorek, 18 listopada, odbyła się sekcja zwłok członków rodziny, ale nie ujawniła ona bezpośredniej przyczyny zgonu - jest ustalenie będzie możliwe dopiero po analizie pobranych od zmarłych próbek krwi i wycinków ciał.
- Nadal sprawdzamy okoliczności śmierci. W takiej sytuacji analizowana jest kwestia nieumyślnego spowodowania śmierci ewentualnie udzielenia pomocy do targnięcia się na własne życie - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Jolanta Szkilnik, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.
Jak dodaje, na tym etapie postępowania "brak podstaw do wskazania na przestępcze działania jakiejkolwiek osoby".
Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
- Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
- Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
- Strona internetowa pokonackryzys.pl
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.