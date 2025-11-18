Znaleźli trzy martwe osoby w aucie. Dlaczego Zbyszek, Beata i 32-latek nie żyją?

Ciała trójki z Chociwia (województwo łódzkie) spoczywały w aucie zaparkowanym w garażu na terenie posesji, gdzie wszyscy mieszkali. Kilka dni przed odkryciem zwłok sąsiedzi zauważyli brak jakiejkolwiek aktywności tych osób na podwórku, dlatego jedna z mieszkanek poprosiła w końcu pracownika pobliskiego sklepu, by ten poszedł zobaczyć, co się z nimi dzieje.

Gdy mężczyzna wszedł na teren posesji, dom był niezamknięty i pusty. Poszedł więc sprawdzić garaż. Tam stał samochód z podłączoną do wydechu rurą, która była doprowadzona do kabiny auta. Wewnątrz znajdowały się zwłoki trzech osób.

Według mieszkańców wsi trudno spekulować, co tak naprawdę pchnęło członków tej rodziny do tak desperackiego kroku. Podkreślają jednak, że 32-latek kilkanaście dni temu zakończył terapię odwykową, na którą trafił w związku z zażywaniem substancji odurzającej. Jak mówią został przyjęty do ośrodka odwykowego kilka miesięcy temu. Wcześniej często wszczynał awantury, nierzadko interweniowała tam policja.

Są wyniki sekcji zwłok

We wtorek (18 listopada 2025 r.) w Zakładzie Medycyny Sądowej przeprowadzono sekcje zwłok zmarłych. - O przyczynie zgonu będzie można wypowiedzieć się w pełni po uzyskaniu wyników badania, pobranych od zmarłych krwi i wycinków. Na aktualnym etapie śledztwa brak podstaw do wskazania na przestępcze działania jakiejkolwiek osoby - mówi "Super Expressowi" Jolanta Szklinik, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

