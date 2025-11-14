Trzy ciała w aucie w Chociwiu! To członkowie jednej rodziny. Makabra w Łódzkiem

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-14 13:33

Trzy ciała osób należących do tej samej rodziny znaleziono w samochodzie na prywatnej posesji w Chociwiu pod Łaskiem w województwie łódzkim. Do zdarzenia doszło w czwartek, 13 listopada, w późnych godzinach popołudniowych. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że od końcówki wydechu do wnętrza pojazdu doprowadzona była rura.

Super Express Pilne

i

Autor: Super Express
  • Trzy osoby z jednej rodziny znaleziono martwe w samochodzie osobowym na posesji w Chociwiu pod Łaskiem.
  • Śledczy pracujący na miejscu tragedii ujawnili, że do wnętrza pojazdu od końcówki wydechu doprowadzono rurę.
  • Sprawdź, co doprowadziło do tego zdarzenia i jakie są dalsze kroki prokuratury.

Chociw. Trzy ciała członków tej samej rodzinie w samochodzie na prywatnej posesji

Ciała 32-letniego mężczyzny, 55-letniej kobiety i 56-letniego mężczyzny znaleziono w samochodzie osobowym na prywatnej posesji w Chociwiu pod Łaskiem. Tamtejsza policja otrzymała w tej sprawie zgłoszenie w czwartek, 13 listopada, ok. godz. 17.40. Wszystkie osoby to członkowie tej samej rodziny.

- Funkcjonariusze zauważyli, że od końcówki wydechu do wnętrza pojazdu doprowadzona była rura - przekazał mł. asp. Bartłomiej Kozłowski, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

Czynności na miejscu zdarzenia, które nadzorowała prokuratura, prowadzili mundurowi z Komisariatu Policji w Widawie i Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Grób zamordowanej Joanny H. w Czaplinku

Polecany artykuł:

Bomba własnej konstrukcji eksplodowała pod domem! To nie był przypadek. To usta…
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
ŁASK