Trzy osoby z jednej rodziny znaleziono martwe w samochodzie osobowym na posesji w Chociwiu pod Łaskiem.

Śledczy pracujący na miejscu tragedii ujawnili, że do wnętrza pojazdu od końcówki wydechu doprowadzono rurę.

Sprawdź, co doprowadziło do tego zdarzenia i jakie są dalsze kroki prokuratury.

Chociw. Trzy ciała członków tej samej rodzinie w samochodzie na prywatnej posesji

Ciała 32-letniego mężczyzny, 55-letniej kobiety i 56-letniego mężczyzny znaleziono w samochodzie osobowym na prywatnej posesji w Chociwiu pod Łaskiem. Tamtejsza policja otrzymała w tej sprawie zgłoszenie w czwartek, 13 listopada, ok. godz. 17.40. Wszystkie osoby to członkowie tej samej rodziny.

- Funkcjonariusze zauważyli, że od końcówki wydechu do wnętrza pojazdu doprowadzona była rura - przekazał mł. asp. Bartłomiej Kozłowski, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

Czynności na miejscu zdarzenia, które nadzorowała prokuratura, prowadzili mundurowi z Komisariatu Policji w Widawie i Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.