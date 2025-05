i Autor: Shutterstock (2) 49-latka została porażona prądem, doznając poparzeń 3. stopnia w ośrodku wypoczynkowym w Cesarce pod Strykowem, zdj. ilustracyjne

Zwierzę zginęło

49-latka porażona prądem w ośrodku wypoczynkowym! Ratowała swojego psa. Została ciężko poparzona

49-latka została porażona prądem, doznając poparzeń 3. stopnia w ośrodku wypoczynkowym w Cesarce pod Strykowem. Do zdarzenia doszło w piątek, 2 maja, ok. godz. 16.30. Kobieta była na spacerze z psem, ale zwierzę nieopacznie wbiegło do znajdującego się w pobliżu stawu. Jego właścicielka ruszyła na ratunek, ale została poparzona prądem, bo zaplątała się w kable pastucha elektrycznego.