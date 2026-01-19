Poszukiwany za zabójstwo 35-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w gminie Wola Krzysztoporska.

Mężczyzna, skazany wcześniej prawomocnym wyrokiem, nie chciał trafić do więzienia.

Dzięki informacji od 6-letniego dziecka poszukiwanego policjanci odnaleźli go w wersalce.

Jakie konsekwencje czekają uciekiniera?

Wola Krzysztoporska. Policjanci zatrzymali zabójcę. Pomogło 6-letnie dziecko mężczyzny

W wersalce w domu w gminie Wola Krzysztoporska pod Piotrkowem Trybunalskim schował się poszukiwany za zabójstwo 35-latek. Mężczyzna już wcześniej usłyszał wyrok skazujący, ale ukrywał się przed organami ścigania, nie chcąc trafić do więzienia - polecenie doprowadzenia go do zakładu karnego wydał Sąd Okręgowy w Legnicy, a śledztwo ws. zbrodni prowadziła Prokuratura Rejonowa w Głogowie.

W niedzielę, 18 stycznia, funkcjonariusze z Posterunku Policji w Woli Krzysztoporskiej uzyskali informacje, że 35-latek ukrywa się w jednej z wsi na terenie tej samej gminy.

- Na miejscu policjanci zastali partnerkę 35-latka, która oświadczyła, że nie ma go w domu. Po chwili w pomieszczeniu pojawiło się 6-letnie dziecko mówiąc, że tatuś bawi się w chowanego i schował się w wersalce. Po wejściu do pokoju mundurowi sprawdzili łóżko, gdzie w schowku na pościel znaleźli leżącego mężczyznę - przekazała mł. asp. Edyta Daroch, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Zatrzymany został już przewieziony do zakładu karnego.