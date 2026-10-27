80-latka jechała pod prąd drogą ekspresową S8! Wracała z cmentarza

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-10-27 22:39

Policjanci z sieradzkiej drogówki interweniowali po zgłoszeniach kierowców, którzy na trasie S8 w kierunku Warszawy zauważyli Mitsubishi jadące pod prąd. Jak się okazało, za kierownicą siedziała 80-letnia mieszkanka Sieradza, która właśnie wracała z cmentarza. Kobieta była trzeźwa i posiadała uprawnienia do kierowania, które swoim wybrykiem tymczasowo straciła.

Seniorka w żółtym płaszczu prowadzi samochód. O incydencie na trasie S8 pod Sieradzem przeczytasz na SE Łódź.
Autor: Halfpoint/ Shutterstock

80-latka jechała pod prąd ekspresówką!

Do szokującego incydentu doszło po południu 25 października. Około godz. 15:30 dyżurny sieradzkiej komendy otrzymał niepokojące zgłoszenie od kierowców jadących drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy.

- Z ich relacji wynikało, że samochód marki Mitsubishi porusza się pod prąd, stwarzając poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Policjanci niezwłocznie pojechali we wskazane miejsce. Niedaleko węzła Sieradz – Wschód w kierunku Warszawy, zauważyli opisany pojazd, który znajdował się już na pasie awaryjnym. Kierującej pomogli inni kierowcy, którzy wcześniej zwrócili uwagę na jej niebezpieczną jazdę i zaalarmowali służby - przekazała asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

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Według ustaleń mundurowych osobowym Mitsubishi kierowała 80-letnia mieszkanka Sieradza. Kobieta była trzeźwa i posiadała uprawnienia do kierowania pojazdami. Co zatem poszło nie tak? Dlaczego wjechała na ekspresówkę pod prąd?

„Jak oświadczyła, wracała z cmentarza znajdującego się na terenie gminy Wróblew. W pewnym momencie zorientowała się, że droga wydaje jej się nietypowo długa. Zanim jednak sama zareagowała na sytuację, inni kierowcy zdążyli zauważyć zagrożenie i powiadomić policję” - poinformowała asp. sztab. Kulawiecka.

Seniorka narobiła sobie problemów. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy, a w sprawie zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Za wykroczenie, którego się dopuściła, może grozić jej grzywna sięgająca nawet do 30 tysięcy złotych!

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