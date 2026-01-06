Alert RCB dla czterech województw! Nie chodzi o mróz i śnieg. "Unikaj aktywności na zewnątrz"

Michał Michalak
Michał Michalak
PAP
PAP
2026-01-06 13:35

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało we wtorek, 6 stycznia, alert ostrzegający przed złą jakością powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, czyli jednego z głównych składników smogu. Ostrzeżenie dotyczy wybranych powiatów w czterech województwach: dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i śląskim. Podczas obowiązywania alertu zaleca się niewychodzenie z domu.

Alert RCB dla czterech województw. Ostrzega przed smogiem

i

Autor: Admiral_Lebioda/ Pixabay.com
  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed wysokim stężeniem pyłu PM10 we wtorek, 6 stycznia.
  • Zanieczyszczenie powietrza dotyczy kilku regionów, w tym powiatu kłodzkiego, Poznania i Kalisza.
  • Wysokie stężenie PM10 może negatywnie wpływać na zdrowie; sprawdź, jak się chronić.
  • Kolejny alert RCB dotyczy również intensywnych opadów śniegu w województwie małopolskim i podkarpackim.

Alert RCB dla czterech województw. Chodzi o smog

Podwyższoną zawartość pyłu PM10 prognozuje na wtorek, 6 stycznia, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.  Jeden ze składników smogu zawiera m.in. substancje toksyczne, powstając jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się: dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu.

RCB wydało w związku z tym alert dla niektórych regionów. Ostrzeżenia dotyczą:

  • powiatu kłodzkiego (woj. dolnośląskie);
  • powiatu krotoszyńskiego, Poznania i Kalisza (woj. wielkopolskie);
  • powiatu żywieckiego (woj. śląskie);
  • i powiatu łaskiego (woj. łódzkie).

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w komunikacie zaznaczyło, że gdy powietrze jest zanieczyszczone, zaleca się, by zrezygnować ze spacerów na świeżym powietrzu, uprawiania sportu na zewnątrz i by ograniczyć wietrzenie pomieszczeń. Wysokie stężenie PM10 jest wskaźnikiem złej jakości powietrza i może powodować problemy zdrowotne, takie jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel czy zaostrzenie astmy. 

- Unikaj aktywności na zewnątrz - czytamy.

RCB wydało jednocześnie alerty dla części województwa podkarpackiego i powiatu gorlickiego w województwie małopolskim, gdzie we wtorek, i środę, 7 stycznia, mają przechodzić intensywne opady śniegu.

Dron antysmogowy lata nad Łodzią

Polecany artykuł:

Wpadł do kanału technicznego myjni samochodowej! Śmiertelny wypadek w Tychach
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ALERT RCB
SMOG