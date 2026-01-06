Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed wysokim stężeniem pyłu PM10 we wtorek, 6 stycznia.

Zanieczyszczenie powietrza dotyczy kilku regionów, w tym powiatu kłodzkiego, Poznania i Kalisza.

Wysokie stężenie PM10 może negatywnie wpływać na zdrowie; sprawdź, jak się chronić.

Kolejny alert RCB dotyczy również intensywnych opadów śniegu w województwie małopolskim i podkarpackim.

Alert RCB dla czterech województw. Chodzi o smog

Podwyższoną zawartość pyłu PM10 prognozuje na wtorek, 6 stycznia, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jeden ze składników smogu zawiera m.in. substancje toksyczne, powstając jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się: dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu.

RCB wydało w związku z tym alert dla niektórych regionów. Ostrzeżenia dotyczą:

powiatu kłodzkiego (woj. dolnośląskie);

powiatu krotoszyńskiego, Poznania i Kalisza (woj. wielkopolskie);

powiatu żywieckiego (woj. śląskie);

i powiatu łaskiego (woj. łódzkie).

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w komunikacie zaznaczyło, że gdy powietrze jest zanieczyszczone, zaleca się, by zrezygnować ze spacerów na świeżym powietrzu, uprawiania sportu na zewnątrz i by ograniczyć wietrzenie pomieszczeń. Wysokie stężenie PM10 jest wskaźnikiem złej jakości powietrza i może powodować problemy zdrowotne, takie jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel czy zaostrzenie astmy.

- Unikaj aktywności na zewnątrz - czytamy.

RCB wydało jednocześnie alerty dla części województwa podkarpackiego i powiatu gorlickiego w województwie małopolskim, gdzie we wtorek, i środę, 7 stycznia, mają przechodzić intensywne opady śniegu.