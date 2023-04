Archidiecezja łódzka prostuje słowa posła Treli. Chodzi o zniszczenie pomnika Jana Pawła II

Temat zniszczenia pomnika Jana Pawła II w Łodzi nie cichnie, bo tym razem głos w tej sprawie zabrała archidiecezja łódzka, komentując jednocześnie słowa posła Lewicy Tomasz Treli. Parlamentarzysta udzielił w poniedziałek, 3 kwietnia, wywiadu Programowi 1 Polskiego Radia, w którym, jak informuje serwis Deon.pl, miał "podziękować prezydent Łodzi Hannie Zdanowskiej za za zaangażowanie w oczyszczenie pomnika Jana Pawła II". Kuria Metropolitalna Łódzka nazwała informacje posła Treli "nieprawdziwymi" i opublikowała na swojej stronie specjalne oświadczenie.

- W nawiązaniu do wywiadu udzielonego przez pana posła Tomasza Trelę na antenie Programu 1 Polskiego Radia w poniedziałek 3 kwietnia br. informujemy, że pomnik św. Jana Pawła II przy łódzkiej bazylice archikatedralnej, zdewastowany w niedzielę 2 kwietnia br., został oczyszczony tego samego dnia przez prywatną firmę wynajętą przez Archidiecezję Łódzką i wyłącznie na koszt archidiecezji - czytamy na stronie archidiecezji łódzkiej.

Kulisy zniszczenia pomnika Jana Pawła II w Łodzi

Zgłoszenie dotyczące zniszczenia pomniku Jana Pawła II w Łodzi wpłynęło do tamtejszej policji w niedzielę, 2 kwietnia, czyli w rocznicę śmierci Ojca Świętego. Nieznany sprawca lub sprawcy oblali jego twarz i ręce kolorową farbą, dopisując na monumencie: "Maxima Culpa". Prokuratura Rejonowej Łódź-Śródmieście wstępnie zakwalifikowała ten czyn jako znieważenie pomnika i obrazę uczyć religijnych, za co grozi do 2 lat więzienia.

Sonda Czy Jan Paweł II jest dla ciebie autorytetem? Tak Nie