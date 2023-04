Profanacja pomnika Jana Pawła II. Takiej reakcji abp. Rysia mało kto się spodziewał

Profanacja pomnika Jana Pawła II w Łodzi. Abp Ryś wezwał do modlitwy za sprawców

W nocy z soboty na niedzielę (1/2 kwietnia) zniszczony został pomnik Jana Pawła II, znajdujący się przed katedrą w Łodzi. Aktu wandalizmu dokonał nieustalony jeszcze sprawca bądź sprawcy. Figura przedstawiająca papieża została oblana żółtą i czerwoną farbą. Na monumencie znalazł się również napis "maxima culpa" (tłum. "wielka wina"), nawiązujący do książki Ekke Overbeeka o tym samym tytule. Do nieprzyjemnego incydentu odniósł się metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. Hierarcha zaapelował o modlitwę za sprawcę/sprawców zniszczenia pomnika. Zaznaczył przy tym, że nie ma to być modlitwa o opamiętanie czy nawrócenie. - Pewnie wiecie, że biskup ma w niedzielę obowiązek odprawić mszę świętą za swoją diecezję. Ja tę mszę przeniosę na jutro, a dzisiaj zapraszam was na tej Eucharystii do modlitwy za tych naszych braci, którzy ten pomnik zniszczyli. Po prostu za nich - nie o opamiętanie dla nich, nie o nawrócenie dla nich. Nie - za braci, tak jak napisał papież - powiedział cytowany przez PAP abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

W ten sposób biskup nawiązał do słów Jana Pawła II po zamachu Alego Agcy na jego życie. - Drodzy bracia i siostry, wszyscy którzy w tych dniach, a szczególnie w godzinie modlitwy Regina Coeli jesteście ze mną, dziękuję za wasze modlitwy i wszystkim błogosławię. Jestem blisko szczególnie dwóch osób zranionych razem ze mną. Modlę się za brata, który wobec mnie zawinił i któremu najszczerzej wybaczyłem. Zjednoczony z Chrystusem kapłanem i ofiarą oddaję moje cierpienie za Kościół i za świat - tymi słowami zwrócił się do wiernych Jan Paweł II po zamachu na swoje życie.

